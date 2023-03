Samsung Galaxy S23 FE si farà o no? Le voci sono discordanti

Aggiornamento 12/03: nuove voci sembrano smentire il lancio di S23 FE. Trovate tutti i dettagli nell'articolo.

Nonostante la nuova gamma top di Samsung sia stata accolta in modo più che positivo, sappiamo bene che l'attenzione di tanti appassionati è rivolta verso Samsung Galaxy S23 FE. La gamma Fan Edition di Samsung è tra le più amate: si tratta di dispositivi premium, proposti a prezzi accessibili e – di conseguenza – in grado di attirare le scelte dei consumatori. Ma sono mesi che le voci si rimpallano, fra insider che ne preannuncio l'uscita e altri che ne smentiscono l'esistenza.

Samsung Galaxy S23 FE sta diventando come il gatto di Schrödinger

Secondo alcune voci di corridoio, Samsung Galaxy S23 FE potrebbe essere presentato nel corso del prossimo evento Unpacked, il secondo del 2023. Questo dovrebbe avere luogo ad agosto e vedrebbe tra i suoi protagonisti anche i pieghevoli Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, lo smartwatch Galaxy Watch 6 e la serie di tablet Galaxy Tab S9; fra le novità dell'evento ci sarebbe anche il tablet Galaxy Tab S8 FE, dispositivo comparso anche su Geekbench e poi finito nel dimenticatoio. Il futuro Unpacked dovrebbe essere decisamente ricco di prodotti. Il nuovo modello Fan Edition sarebbe mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1 e avrebbe un look vicino a quello dei fratelli maggiori.

Sure doesn't look like there'll be an S23 FE this year. — Roland Quandt (@rquandt) March 10, 2023

Allo stesso tempo, un leaker affidabile come Roland Quandt afferma con certezza che Samsung Galaxy S23 FE non ci sarà. Tornando indietro nel tempo, sappiamo che dopo S21 FE non è mai uscito S22 FE, modello cancellato senza motivi ufficiali ma apparentemente per non oscurare la serie principale S22, che sappiamo non aver venduto quanto sperato anche a causa dei problemi hardware. A quel rumor si aggiunsero altre voci secondo cui Samsung avrebbe previsto di abbandonare la serie Fan Edition, similarmente alla cancellazione di altri modelli come le serie Galaxy A7x, A6x, A8x e A9x; a questo punto, l'impressione è che il lancio di S23 FE sia fortemente in dubbio.

