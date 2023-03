Nothing Ear (2): il prezzo sarà ancora più alto delle Ear (1)

Aggiornamento 15/03: spunta il prezzo di vendita, lo trovate all'interno dell'articolo.

Dopo il successo delle Ear (1), la compagnia di Carl Pei si prepara a lanciare il nuovo modello dei suoi auricolari TWS di punta, le Nothing Ear (2). Anche se tanta dell'attenzione rivolta a Nothing è per il prossimo Phone (2), il primo top di gamma della compagnia, all'orizzonte ci sono anche nuovi prodotti audio, come il primo speaker smart e appunto la seconda generazione di cuffie.

Nothing Ear (2): tutto quello che sappiamo sulle nuove cuffie TWS

Design e caratteristiche

Le immagini trapelate delle Nothing Ear (2) svelano un look molto simile al modello precedente, con il corpo trasparente che permette di scrutare la componentistica interna. Anche la custodia di ricarica non sembra essere particolarmente diversa dalla prima edizione, per quanto si cita una maggiore resistenza agli urti. Volendo cercare un cambiamento, il microfono per la cancellazione del rumore è stato spostato nella parte superiore dello stelo; le altre differenze sono minime (sia per quanto riguarda auricolari che custodia).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, le Nothing Ear (2) erediteranno vari dettagli dal precedente modello. Con un peso di 4,5 grammi (lievemente inferiore dei 4,7 g delle Ear (1)), all'interno degli auricolari ritroveremo driver da 11,6 mm a doppia camera con profilo sonoro personalizzabile e cancellazione attiva del rumore di tipo ibrida e con 3 modalità intercambiabili automaticamente.

Presente all'appello la resistenza agli schizzi. Gli auricolari saranno dotati di connettività Bluetooth 5.2 e sarebbe presente la modalità a bassa latenza per le sessioni gaming. In termini di autonomia si parla di circa 6 ore di riproduzione musicale e fino a 36 ore sfruttando la batteria integrata nella custodia. Quest'ultima potrà essere ricaricata tramite USB-C e ricarica wireless con supporto Qi.

Nothing Ear (2) – Prezzo e uscita

La data di presentazione delle Nothing Ear (2) è fissata per il 22 marzo con disponibilità dal 28 marzo, per un prezzo di listino che si vocifera sia pari a 159€, un aumento di 10€ rispetto al primo modello, che venne passato da 99€ a 149€ a causa dell'aumento dei costi di produzione.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il