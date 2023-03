Nothing Phone (1) riceve il primo update post Android 13: ecco le novità

È passato circa un mese dall'attesissimo update ad Android 13 ed ora Nothing Phone (1) è pronto a ricevere un nuovo aggiornamento: l'ultima versione dell'OS, la 1.5.3, arriva con vari fix e in questo articolo andiamo a scoprire tutte le novità (insieme ai link al download).

Nothing Phone (1): disponibile l'aggiornamento a Nothing OS 1.5.3 | Changelog e Download

Ovviamente, così come la precedente versione, anche Nothing OS 1.5.3 è basato su Android 13. Il nuovo aggiornamento di Nothing Phone (1) porta con sé una sfilza di correzioni, varie migliorie, nuovi sfondi e non solo. Il team di sviluppo ha inserito un nuovo algoritmo per la gestione della memoria, una soluzione in grado di ridurre consumi ed utilizzo della CPU quando si riaprono le app chiuse in precedenza.

Tra le aggiunte troviamo anche il supporto alle nuove Ear (2): gli auricolari TWS di seconda generazione sono in dirittura d'arrivo (il lancio è fissato per il 22 marzo).

Scarica Nothing OS 1.5.3 con Android 13 per Nothing Phone (1)

Changelog completo

Novità

Nuovo supporto per l'aggiunta manuale di giochi alla modalità di gioco (i giochi non installati dal Play Store non potranno essere utilizzati con la dashboard di gioco).

Animazioni più fluide per la visualizzazione pop-up.

Migliorata la transizione delle impronte digitali tra la schermata di blocco e l'AOD.

Nuovi sfondi.

Aggiunto il supporto per le Ear (2).

Nuovo algoritmo di gestione della memoria che riduce i tempi di riavvio delle app di oltre il 35% e abbassa il consumo della CPU per migliorare la durata complessiva della batteria. Stabilità del sistema migliorata.

Bug Fix

Risolto il problema con la modalità Luce notturna in alcuni scenari.

Risolto il problema con la richiesta di ricarica lampeggiante sull'interfaccia AOD.

Risolto il problema per cui le Glyph Light non venivano visualizzate per le chiamate WhatsApp in arrivo.

Risolti problemi di blocco durante la riproduzione di video su YouTube.

Risolto il problema per cui i dati meteo non venivano visualizzati nel widget Quick Look.

Altre correzioni di bug generali.

