Nothing Phone (1) si aggiorna ad Android 13 | Download

Ci sono voluti due mesi, ma finalmente è tempo di aggiornarsi ad Android 13 anche per Nothing Phone (1). Durante il mese di dicembre era stato avviato il programma pubblico di Beta Testing per dare modo agli utenti di testare su larga scala il major update. Nothing è stata anche criticata per aver apparentemente dilatato le tempistiche, dovendo aggiornare un solo smartphone rispetto ad altre aziende che hanno già aggiornato l'intero catalogo o quasi (potendo anche contare su un maggior numero di sviluppatori).

L'aggiornamento stabile Android 13 arriva su Nothing Phone (1)

Fatto sta che adesso è arrivato il momento anche per Nothing Phone (1) di ricevere il nuovo aggiornamento Nothing OS 1.5.2 basato su Android 13. Per il momento, le prime segnalazioni sembrano indicare che il roll-out OTA sia partito a coloro che hanno effettuato il beta testing, a cui poi seguirebbero tutti gli altri utenti. Chi ha quindi la Nothing OS Open Beta 2, può scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a proprio rischio e pericolo), altrimenti bisognerà attendere il roll-out definitivo:

Scarica Nothing OS 1.5.2 con Android 13 per Nothing Phone (1)

Changelog completo

Meteo Nuova app meteo Nothing Toccando il widget meteo sulla schermata iniziale ora si apre direttamente la città corrispondente nell'app invece di aprire un collegamento.

Personalizzazione Nuovo soundpack Glyph con più suonerie e suoni di notifica. Più combinazioni di colori disponibili dal selettore di sfondi. Nuova collezione di sfondi minimalisti. Le icone possono corrispondere al colore di sfondo per rendere la schermata home più coerente. Personalizzazioni delle scorciatoie della schermata di blocco. Crea scorciatoie per fotocamera, torcia, controlli del dispositivo e portafoglio.

Esperienza migliorata Cambia facilmente l'utilizzo dei dati quando utilizzi la doppia SIM con il pannello Impostazioni rapide di rete migliorato. Mostra automaticamente la rete in utilizzo e mostra la quantità di dati mobili che hai utilizzato nelle Impostazioni rapide. Scansiona direttamente un codice QR nell'app Fotocamera. Lo scanner appare anche come scorciatoia nelle Impostazioni rapide. Seleziona le preferenze della lingua per diverse app.

Miglioramento visivo Un nuovo look per il controllo multimediale. Mette in mostra le copertine degli album con un set più ampio di controlli musicali. Pannello delle impostazioni del volume migliorato. Consente il controllo granulare del volume senza sbloccare il dispositivo. Notifiche migliorate in modalità di gioco. Meno distrazione quando giochi. Animazioni più fluide durante la transizione da display acceso a spento. Interfaccia dell'app Fotocamera più rifinita.

Privacy e sicurezza Ricevi un avviso quando un'app accede ai tuoi appunti. Cronologia cancellata dopo un periodo di tempo per impedire l'accesso indesiderato. Aggiunta l'app Sicurezza personale. Migliore protezione della privacy tra cui Photo Picker, autorizzazione dei dispositivi Wi-Fi nelle vicinanze e selezione dell'autorizzazione multimediale.

Prestazione del sistema La precisione di sblocco delle impronte digitali è migliorata fino al 12%. La velocità di avvio dell'app è aumentata fino al 71%. Il consumo energetico in standby è migliorato fino al 50%. Implementata una nuova funzionalità di autoriparazione per eliminare periodicamente i dump di sistema e la cache non utilizzati. Maggiore stabilità del sistema. Correzioni di bug generali.



