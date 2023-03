Nothing prepara il suo primo speaker: focus sul design

All'orizzonte di Nothing c'è ovviamente anche uno speaker audio: nascendo come una compagnia attenta al mercato sonoro, era solo questione di tempo prima che accadesse. Non c'è ancora niente di ufficiale, ma gli indizi ci sono tutti: prima di tutto Carl Pei, che la MWC 2023 afferma l'ingresso in una nuova categoria di prodotto, e adesso questa immagine render che ce ne svela le fattezze.

Ecco come sarà fatto il primo speaker audio prodotto da Nothing

L'immagine ci dà un'anteprima del primo speaker Nothing (si chiamerà Speaker (1) forse?), con una prospettiva frontale che ce ne rivela alcuni dettagli. È possibile scorgere i driver e i cappucci anti-polvere, sia dei tweeter che dei subwoofer nella parte sottostante; sui lati, poi, vediamo tasti e potenziometri, fra cui un tasto rosso che potrebbe essere quello per l'accensione. C'è poi una parte superiore in plastica trasparente per quella che potrebbe essere la maniglia per il trasporto, ma per capirlo meglio serviranno foto più tridimensionali.

In tutto ciò, è evidente che nello sviluppo del primo speaker Nothing ci sia nuovamente di mezzo il team di Teenage Engineering, come dimostra la somiglianza con la radio OB 4.

