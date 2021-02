Questo synth avrà a che fare con il futuro di Nothing

Quando si parla di tecnologia e collaborazioni fra aziende, difficilmente pensiamo all'industria della musica. Marchi come Huawei, Samsung, Xiaomi e OPPO ci hanno abituati a partnership con brand automobilistici, fotografici e audio per i propri prodotti. Ma nel caso di Nothing, l'ultima creazione dell'ex OnePlus Carl Pei, sembra che l'approccio che si voglia adottare sia tutt'altro. Sin dalla sua nascita, la dirigenza ha sottolineato che l'intento è quello di adottare un approccio più originale. Nonostante la società abbia acquisito i brevetti di Essential, sembra che la direzione rimanga la medesima: niente smartphone (almeno per ora), bensì un'ecosistema dedicato all'audio.

Nasce la collaborazione fra Nothing e Teenage Engineering: cosa aspettarsi dopo OnePlus?

We are happy to unveil teenage engineering as a founding partner of Nothing. Over the past months, their unique craftsmanship and thorough experience in industrial design have been instrumental in shaping Nothing’s design identity. pic.twitter.com/dukyXHl20J — Nothing (@nothing) February 24, 2021

Proprio in virtù di ciò, Nothing ha appena annunciato la nascita della collaborazione con Teenage Engineering. Una sinergia che nasce dalla volontà di sviluppare prodotti dal design unico ed originale. Se siete musicisti, in particolar modo tastieristi o produttori elettronici, probabilmente ne avete già sentito parlare. Nata in Svezia nel 2005, Teenage Engineering è riuscita a catalizzare l'attenzione dei musicisti grazie ad un approccio ben differente da quello degli storici produttori di strumenti musicali elettronici, come Roland o Korg.

Senza scendere troppo nel dettaglio, vi basta anche soltanto guardare gli strumenti musicali che hanno concepito. Il più celebre è senz'altro l'OP-1, all'apparenza una semplice tastiera ma è un sintetizzatore al cui interno si celano anche un campionatore ed un sequencer, oltre a tantissime funzionalità peculiari. C'è persino un effetto che simula un suono “ruminato” da una mucca. Sì, avete letto bene.

Sempre parlando di sintetizzatori e sequencer, degno di menzione è anche il più recente OP-Z ed il suo design piuttosto atipico.

Ma c'è anche il PO-12, ma non confondetelo con una calcolatrice rotta, perché è un simpatico sintetizzatore ritmico ricolmo di effetti stravaganti.

Più in generale, vi basta fare un giro sul sito di Teenage Engineering per capire di che pasta siano fatti i suoi prodotti. Sarà una collaborazione molto profonda: l'ex OnePlus Carl Pei ha confermato che alcuni dirigenti di Teenage Engineering entreranno a far parte attivamente di Nothing. Nello specifico, il CEO Jesper Kouthoofd sarà responsabile creative, mentre il vicedirettore Tom Howard sarà a capo del design. A questo punto siamo curiosi di scoprire come saranno fatti i prodotti targati Nothing. Secondo quanto rivelato finora, il primo dovrebbe essere un paio di auricolari wireless, da cui ci aspettiamo un design a dir poco originale.

