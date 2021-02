Come avere i nuovi suoni della MIUI 12.5 su tutti gli Xiaomi

La MIUI 12.5 sviluppata dal team Xiaomi ha portato sul piatto nuove possibilità di personalizzazione, fra cui l'aggiunta di nuovi suoni per notifiche, suonerie e quant'altro. Noi abbiamo già provato in anteprima il major update, ma qua in occidente arriverà soltanto fra qualche mese. E visto che molti utenti dovranno ancora aspettare per saggiarne le novità, ho scelto di creare questa guida per spiegarvi come installare i suoni della nuova UI.

Ecco come installare i nuovi suoni della MIUI 12.5 sul vostro smartphone Xiaomi

Esplorando fra i menu della MIUI 12.5, si scopre il lavoro degli sviluppatori per suoni ed effetti sonori. Per l'occasione, il major update è stato abbellito da una nuova suite sonora direttamente ispirata dalla natura. Oltre a queste nuove suonerie, Xiaomi ha rivisto il sistema di scelta degli effetti. Attualmente, nell'ultima MIUI 12 l'utente è vincolato nello scegliere un solo suono per suoneria, notifiche, sveglia ed eventi. Con la MIUI 12.5, invece, si aggiunge la possibilità di scegliere dei pack sonori a sfondo naturale, con i quali far sì che notifiche, suonerie e quant'altro spazino fra più suoni.

Premetto che quest'ultima feature sarà utilizzabile solamente con il prossimo major update. Ma nel frattempo potete comunque installare i nuovi suoni della MIUI 12.5, anche su smartphone con MIUI 12 o precedenti. Prima di tutto, è necessario effettuare una piccola modifica al sistema, ovvero cambiare la regione:

Andate in “Impostazioni/impostazioni aggiuntive” Selezionate la voce “Regione” e cambiate “Italia” in “India“

In questo modo, nell'app Temi vedrete comparire la sezione Suoni, di base assente nella nostra area geografica. Adesso andate in “Impostazioni/Suoni e vibrazione” e selezionate per quale comparto (Suoneria, Sveglia, Eventi e Notifiche) volete cambiare il suono.

Si aprirà la suddetta sezione Suoni dell'app Temi e, nella sezione “Nature“, avrete le varie suite “Nature Ringtones” che sono state aggiunte con la MIUI 12.5. Le avete tutte e quattro, ovvero “Foresta Pluviale“, “Savana“, “Australia” e “Artico“, e dentro ognuna di essa trovate i nuovi suoni a disposizione.

