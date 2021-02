Con YouPin abbiamo avuto spesso a che fare con vari tipi di misuratore digitale, come nel caso di ATuMan LS-1 o di soluzioni più recenti. Stavolta arriva un prodotto interessante sotto molteplici punti di vista: il metro laser smart Xiaomi HOTO offre un look unico e minimale, discreto, con un display OLED “nascosto” e tante funzionalità disponibili tramite l'app del brand cinese, il tutto ad un super prezzo grazie al codice sconto dedicato.

Il metro laser smart Xiaomi HOTO arriva da YouPin ed è già disponibile con codice sconto

Il metro laser smart Xiaomi HOTO offre misurazioni accurate ed è in grado di coprire una range fino a 30 metri; grazie al display OLED da 0.96″ integrato è possibile accedere a tutti i dettagli mentre con la connessione (Bluetooth) all'app di Xiaomi sarete in grado di accedere a tutte le misurazioni effettuate, visualizzare eventuali planimetrie (se avete usato il dispositivo per le pareti di una stanza) ed accedere a tante altre funzionalità. La ricarica del dispositivo avviene tramite una porta Type-C.

Il nuovo metro laser smart di HOTO, parte da Xiaomi YouPin ma arriva anche da noi grazie ad AliExpress, ad un prezzo super grazie allo sconto del 55%. In basso trovate il link all'acquisto, direttamente dalla piattaforma di e-commerce: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

NB: il prezzo riportato dalla pagina prodotto è di 28€ ma applicando il Coupon Venditore di 1.69€ (presente sempre della pagina, proprio sotto il prezzo, cliccando “Ottieni Coupon”) la cifra scenderà a 26€.

