Ogni momento è buono di Unieuro: l’iniziativa che premia i vostri acquisti con buoni sconto da 20€

Ogni momento è buono per fare acquisti, e lo è ancor di più se i nostri acquisti vengono ripagati con dei buoni sconto da spendere come più si desidera! Torna, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l'iniziativa Ogni momento è buono di Unieuro, che premia i vostri acquisti con coupon del valore di 20€. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo.

Unieuro rilancia l'iniziativa Ogni momento è buono, come funziona

Torna fino al 16 marzo l'iniziativa Ogni momento è buono di Unieuro, che premia i vostri acquisti effettuati sia online che in negozio con buoni sconto da 20€. Più nello specifico, sarà possibile ricevere un coupon per ogni 100€ di spesa, fino ad un massimo di 4 buoni per ciascun ordine. Ad esempio, se effettuiamo un acquisto di 400€, riceveremo 4 buoni sconto del valore di 20€ ciascuno da spendere sul prossimo ordine, per un risparmio complessivo di 80€.

Per quanto riguarda l'emissione del buono sconto, questo verrà consegnato insieme allo scontrino in caso di acquisto presso un negozio fisico Unieuro, o inviato via mail all'indirizzo dichiarato in caso di acquisti online.

I buoni sconto Unieuro potranno essere utilizzati fino al 30 aprile 2023 per acquistare un qualsiasi prodotto, ad esclusione di articoli Apple quali Mac e MacBook, iPad, Apple Watch, Airpods, iPhone, ma anche console da gioco come PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, i servizi di consegna e installazione e carte per tutti i servizi prepagati come iTunes, Google Play, Pay TV, PlayStation Store, e così via.

Per scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa Ogni momento è buono di Unieuro, consigliamo di dare un'occhiata al regolamento ufficiale.

