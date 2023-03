Nothing Phone (2): le specifiche confermate per errore dal VP di Qualcomm

Aggiornamento 06/03: un dirigente Qualcomm ha svelato per errore quale sarà il chip di Nothing Phone (2). Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Dopo un primo capitolo dal look unico – con una scocca trasparente e circa 900 LED posteriori – siamo curiosi di scoprire come sarà Nothing Phone (2). Il nuovo smartphone arriverà nel corso del 2023 e ci svelerà cosa c'è in serbo per noi da parte della compagnia di Carl Pei, storico ex di OnePlus. E adesso, grazie a annunci teaser e leak, sappiamo qualche dettaglio in più su quali saranno le migliorie rispetto alla prima generazione.

Nothing Phone (2): spuntano le prime indiscrezioni e conferme sulle specifiche

Nei giorni scorsi, Carl Pei in persona ha confermato che questo sarà l'anno del nuovo Nothing Phone (2) e che il prossimo terminale del brand sarà più premium (abbiamo anche dei simpatici concept render). Resta da vedere quanto questo impatterà sul prezzo finale (non tutti ne sono entusiasti) e nel frattempo emergono quelle che dovrebbero essere le novità del dispositivo. Per prima cosa spunta la sigla, ossia A065: il numero di modello è importante per eventuali comparsate in certificazioni e piattaforme di benchmark, quindi ci aiuterà in futuro.

Concept render

Passando alle specifiche, ora sappiamo quale sarà il chipset che troveremo a bordo a bordo. Al MWC 2023 la compagnia ha confermato la presenza di uno Snapdragon serie 8 (quindi 8 Gen 1, 8+ Gen 1 oppure 8 Gen 2), tuttavia un dirigente di Qualcomm ha anticipato qualcosa di più. Il Senior VP e General Manager Alex Katouzian ha pubblicato un post, prontamente rimosso, in cui si è congratulato con Carl Pei per la collaborazione con Qualcomm, svelando anche il chipset. Nothing Phone (2) farà parte della fascia medio-alta e avrà dalla sua lo Snapdragon 8+ Gen 1. Lato memoria troveremo almeno 12 GB di RAM e 256 GB di storage, con il supporto alla Virtual RAM.

Per quanto riguarda la batteria ci sarà un passo avanti con un'unità da 5.000 mAh (rispetto ai 4.500 mAh del primo capitolo). Il display sarà nuovamente un'unità AMOLED a 120 Hz, ma mancano dettagli su diagonale e risoluzione. Il debutto dovrebbe avvenire nel corso della seconda metà dell'anno, presumibilmente durante il Q3 2023 (ossia tra luglio e settembre).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il