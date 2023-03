Xiaomi lancia la lampada per pianoforte con metronomo integrato: un must-have per i pianisti

Xiaomi ha lanciato una nuova lampada specifica per pianoforte, che agevola la lettura degli spartiti di notte o comunque in ambienti poco illuminati. Scopriamo insieme tutti i dettagli di Xiaomi Mijia Smart Piano Lamp in questo articolo.

Xiaomi Mijia Smart Piano Lamp: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

La lampada per pianoforte Xiaomi Mijia sfoggia un design essenziale e raffinato, che ben si sposa con qualsiasi tipo di ambiente. Il dispositivo è dotato di un sensore radar che permette l'accensione automatica della lampada non appena rileva che qualcuno si è appena seduto al pianoforte, pronto per suonare, e di conseguenza spegnersi quando quella stessa persona lascia la postazione. Questo stesso radar è anche in grado di rilevare la durata del suono, così da essere ancora più preciso.

La portata di Xiaomi Mijia Smart Piano Lamp riesce a coprire 88 tasti sia in direzione orizzontale che verticale, mentre la presenza della tecnologia anti luce blu protegge la vista ed evita l'affaticamento degli occhi. Ciò lo si deve anche al design tridimensionale antiriflesso, che impedisce alla luce di arrivare direttamente agli occhi del pianista, abbagliandolo.

Il dispositivo include poi un metronomo regolabile e può essere impostata secondo due modalità: quella a luce fredda (5000K) e a luce neutra (4000K).

Xiaomi Mijia Smart Piano Lamp – Disponibilità e prezzo

La lampada per pianoforte Xiaomi Mijia Smart Piano Lamp sarà disponibile in crowdfunding su Xiaomi Youpin a partire dal prossimo 8 marzo al prezzo di 699 yuan, che corrispondono a circa 95€ al cambio attuale. Al momento non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità in altri mercati.

