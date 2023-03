Honor Movie: ecco gli occhiali smart che ti faranno sembrare di essere al cinema

Honor ha alzato il sipario su dei nuovi occhiali smart che promettono un'esperienza di visione cinematografica immersiva, proiettando davanti agli occhi immagini fino a 201″. Scopriamo insieme tutti i dettagli dei nuovi Honor Movie Glasses.

Honor Movie Glasses: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi occhiali smart

Design e specifiche tecniche

Gli occhiali smart di Honor sono stati progettati per fornire un'esperienza di visione cinematografica immersiva e completa, grazie ad un'area di visualizzazione la più ampia sul mercato, capace di simulare uno schermo da 201″, ed un suono surround.

Gli Honor Movie Glasses sfoggiano un design alla moda e leggero, il che li rende adatti anche ad un utilizzo prolungato. Al loro interno troviamo pannelli Micro OLED che offrono una risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel, con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una luminosità di picco pari a 500 nit.

Come anticipato, questi occhiali possono proiettare immagini fino a 201″ e hanno un angolo di visione di 46°, oltre a disporre di un importante impianto audio che garantisce un suono immersivo a 360° e ad un doppio microfono. Gli Honor Movie Glasses possono essere collegati ad uno smartphone, ad un tablet o al PC per la trasmissione delle immagini e dei contenuti qui riprodotti, per una esperienza che va oltre la riproduzione di soli contenuti cinematografici e che può adattarsi anche alla visualizzazione di immagini relative ad app.

Honor Movie – Disponibilità e prezzo

Questi nuovi occhiali Honor sono stati lanciati in Cina al prezzo di 2.499 yuan, che corrispondono a circa 338€ al cambio. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni su un probabile lancio in Europa.

Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il