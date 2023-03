OPPO Pad 2 avrà un processore più potente: lo svela Geekbench

Dopo un primo capitolo soddisfacente, la casa cinese è pronta a fare il bis con un nuovo tablet. Non ci sono ancora immagini ma nel corso delle settimane si sono susseguiti molteplici indiscrezioni. Tra queste un possibile cambio di casacca che vedeva un processore MediaTek al posto di uno Snapdragon. A quanto pare non sarà così, almeno secondo i primi benchmark di OPPO Pad 2.

OPPO Pad 2 meglio del primo: ecco il chipset che troveremo a bordo

Come anticipato in apertura, in precedenza si è parlato della possibilità di vedere il Dimensity 9000 come cuore del nuovo tablet di OPPO ma le cose potrebbero essere diverse rispetto a quanto pronosticato. Il futuro OPPO Pad 2 (conosciuto anche con la sigla OPD2201) è stato avvistato su Geekbench: i primi benchmark del dispositivo rivelano la presenza di un chipset Qualcomm.

In base a quanto si evince, dovrebbe trattarsi dello Snapdragon 888: i risultati fanno riferimento ad un terminale mosso da una soluzione con un core principale da 2,84 GHz (ed altri da 2,42 GHz e 1,8 GHz). Manca ancora una conferma sull'identità del SoC ma sembra certo che si tratti di una soluzione Qualcomm.

Ricordiamo che l'attuale Pad è mosso dallo Snapdragon 870 mentre il modello Air è equipaggiato con lo Snapdragon 680. Tornando ad OPPO Pad 2, Geekbench svela anche la presenza di Android 13 e almeno 8 GB di RAM. Per conoscere tutti i leak dedicati al prossimo tablet, date un'occhiata al nostro approfondimento.

Se invece volete saperne di più sulla gamma di tablet del brand, eccovi le nostre recensioni dedicate ad OPPO Pad e Pad Air!

