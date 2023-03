Huawei tornerà alla ribalta, e P60 Art sarà il top “Ultra”

Aggiornamento 15/03: un nuovo leak svela l'esistenza dell'inedito Huawei P60 Art, trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Dopo qualche anno di standby, sembra esserci molto fermento per il 2023 di Huawei, soprattutto se si pensa al lancio di prodotti quali Huawei Mate X3 e P60 Art (Ultra). A causa del ban statunitense, la casa asiatica ha rallentato la sua produzione, soprattutto nella fascia premium: se prima ogni anno avevamo novità per le serie P, Mate e Mate X, adesso ci siamo abituati ad avere un solo top di gamma all'anno. Nel 2022 abbiamo assistito al lancio della serie Mate 50, mentre per la serie P50 dobbiamo indietreggiare al 2021, e anche in fatto di pieghevoli sono passati quasi due anni dal lancio di Mate X2 senza avere un suo successore.

Nuove voci di corridoio parlano dei prossimi Huawei Mate X3 e P60 Art (Ultra)

Questo trend cambierà quest'anno: nonostante si vociferasse di un possibile rinvio, adesso è praticamente certo che la serie P60 arriverà assieme a Mate X3. E secondo il leaker Teme, fra tutti i modelli previsti ci sarebbe anche Huawei P60 Ultra, anche se in realtà dovrebbe rinominarsi Huawei P60 Art.

P60 Ultra (cut)

P60 Art (takes original Ultra design) pic.twitter.com/m7Jk6MwnPG — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) March 13, 2023

Finora Huawei è stata praticamente l'unica a non avere una versione Ultra dei suoi top di gamma, al contrario di competitor come Samsung, Xiaomi e forse anche Apple a partire da iPhone 15 Ultra. E a quanto pare questa “tradizione” potrebbe rimanere, lanciando un top di gamma che potrebbe sorprendere tutti con un nome totalmente inedito. E sembra proprio che Huawei P60 Art ricoprirebbe lo stesso ruolo che i modelli Pro+ ricoprivano prima che venissero accantonati a causa della crisi di Huawei. Ci aspettiamo quindi un top di gamma di fascia molto alta, specialmente quando si parla di comparto fotografico.

