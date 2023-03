Huawei Watch 4 Pro da record: resistentissimo e satellitare

Nonostante il ban statunitense, Huawei continua a sfornare wearable di tutto rispetto e spesso con caratteristiche uniche, come potremmo scoprire con i prossimi Watch 4 e 4 Pro. Abbiamo visto Huawei Watch D in grado di misurare la pressione, Watch CT Cyber vanta un design modulare e Watch Buds è l'unico a integrare al suo interno un paio di cuffie. Le limitazioni dei blocchi americani non hanno fermato Huawei dallo sviluppare smartwatch dal design o funzionalità uniche, e sono previste grosse novità per i prossimi top di gamma.

Huawei Watch 4 e 4 Pro: nuovi materiali per la scocca, i primi con comunicazione satellitare

Per aumentarne la resistenza, le fughe di notizie ci rivelano che la compagnia cinese avrebbe deciso di utilizzare un quadrante protetto dalla zirconia (detta anche ossido di zirconio). È uno dei materiali più duri al mondo, difficile da trovare sugli orologi classici e quasi impossibile su smartwatch, e vanta una resistenza ai danni elevata; rispetto all'acciaio inox, è più resistente ai graffi e alla corrosione, è 10 volte superiore nella resistenza alla rottura e la sua maggiore durevolezza lo rende un materiale che invecchia poco all'usura del tempo.

L'altra grossa novità si chiamerebbe comunicazione satellitare, il ché renderebbe Huawei Watch 4 e 4 Pro i primi smartwatch a esserne dotati, dopo averla introdotta per la prima volta su uno smartphone Android. Questo permetterebbe di poter usare l'orologio per inviare messaggi SMS in caso di allarme anche in assenza di segnale internet o telefonica e senza dover avere il telefono con sé (o qualora quest'ultimo fosse scarico).

