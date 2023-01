Recensione Huawei Watch D: l’unico misuratore di pressione smart da polso

Partiamo subito da un presupposto. Quando lo provammo in anteprima ad IFA 2022, la cosa che si sembrò più che chiara fu il fatto che il Huawei Watch D non fosse uno smartwatch come gli altri. Ed effettivamente, date le sue caratteristiche, probabilmente più che smartwatch potrebbe essere considerato come un vero e proprio dispositivo medico intelligente. Non per niente, stiamo parlando del primo dispositivo indossabile che, grazie ad un vero e proprio cuscinetto che si gonfia, è in grado di misurare davvero la pressione sanguigna con una precisione quasi al pari dei misuratori classici.

Ma la cosa più bella è un'altra, appena estratto dalla confezione il suo spessore ed il suo cinturino potrebbero trarre in inganno e far pensare che si tratti di un prodotto scomodo da indossare e invece, strano ma vero, è tra gli indossabili più comodi che ho avuto modo di provare ultimamente. Certo, integra una vera e propria pompa che ha lo scopo di gonfiare ad aria il cuscinetto e che fa aumentare lo spessore generale del prodotto, ma al polso è davvero molto confortevole.

Recensione Huawei Watch D: smartwatch che misura la pressione arteriosa

Unboxing

Già dall'unboxing, ci si rende conto che Huawei Watch D non è un semplice smartwatch. Oltre al caricabatterie infatti, all'interno della confezione è presente un secondo cinturino che è accompagnato da un metro di carta con il quale è importante misurare la circonferenza del proprio polso per scegliere quale sia la migliore taglia di cinturino da utilizzare. È un'operazione molto importante, tant'è che alla prima configurazione il software chiederà quale cinturino si è montato, da fare con molta attenzione perché influenzerà tutte le rilevazioni del dispositivo.

Design e materiali

Il design del Huawei Watch D è piuttosto simile a quello che abbiamo visto nel Watch Fit, con un quadrante di tipo rettangolare e lo schermo si sviluppa in verticale. Quello che cambia però è lo spessore ed il peso: con ben 13.6 millimetri di spessore ed un peso di 40.9 grammi non è di certo un dispositivo compatto, il che vuol dire che qualora lo si dovesse indossare con indumenti aderenti o sotto giacche che hanno una molla lungo le estremità delle maniche, potrebbe dare un po' di fastidio.

A differenza del Watch Fit poi, nel Huawei Watch D sono stati integrati due tasti fisici laterali: quello in alto ha lo scopo di tornare alla schermata principale, mentre quello in basso è dedicato alle funzioni relative alla salute. Si può programmare per l'avvio veloce di una delle tante misurazioni disponibili ed integra un sensore con il quale si potrà effettuare l'ECG.

Anche il cinturino è più spesso e più largo rispetto a quelli “standard” che abbiamo visto negli altri smartwatch, questo perché integra una camera d'aria che si gonfierà per la misurazione della pressione. Ma ciononostante, come ho già anticipato, sono tutte caratteristiche che nell'utilizzo quotidiano non saranno cause di forti impedimenti perché Huawei Watch D è decisamente comodo da indossare, forse anche grazie alla sensazione tattile della camera d'aria sul polso, che quando non è utilizzata è morbida e calda. L'unico dubbio è sull'utilizzo in estate: dati i materiali delle sezioni che sono a contatto con il polso, con temperature più alte temo che la sensazione di caldo possa essere un po' fastidiosa. Ma è un dubbio al quale potrò avere risposta solo tra qualche mese.

Detto questo, il design del Huawei Watch D tutto sommato è moderno e minimalista, ed è caratterizzato da una corona in metallo e, soprattutto, dalla certificazione IP68 per l'acqua e la polvere.

Display

Il display del Huawei Watch D utilizza un pannello AMOLED da 1.64 pollici con una risoluzione di 456×280 pixel ed una densità di pixel per pollice di 326 ppi. Come al solito per i dispositivi del brand, si tratta di un pannello di ottima qualità che, grazie a neri profondi, una buona luminosità di picco e una giusta saturazione, ci ha pienamente soddisfatti. Ma da Huawei non ci aspettiamo che questi ottimi risultati.

La cosa buona però, è che oltre all'always-on, Huawei Watch D integra un sensore per la luminosità che gli garantisce la possibilità di regolare automaticamente la retroilluminazione dello schermo, ed è una cosa comodissima soprattutto considerando che si tratta di un dispositivo che andrebbe indossato anche di notte per analizzare ed elaborare tutti i parametri vitali, compresa la qualità del sonno.

Insomma è un ottimo display, il touch è molto reattivo e c'è ben poco da criticare al pannello utilizzato dal brand se non delle cornici che potrebbero sembrare un po' troppo spesse. Ciò che non mi ha fatto proprio impazzire è la qualità (anzi, lo stile) dell'interfaccia grafica e dei quadranti, ma di questo ne parleremo a breve.

Hardware

Per quanto riguarda l'hardware nudo e crudo, non c'è molto da dire. Huawei Watch D si connette allo smartwatch tramite Bluetooth ed integra anche il GPS per il tracciamento dei propri allenamenti all'aperto anche se, a dirla tutta, dati i suoi materiali non è un prodotto che utilizzerei per andare a correre, nonostante la qualità dei sensori sia di altissimo livello. Integra anche l'NFC ma, purtroppo, per ora non può essere ancora utilizzato per eseguire i pagamenti contactless. Ciò che gli manca però è il supporto alle reti WiFi oltre che il microfono ed l'altoparlante. Quindi no, Huawei Watch D non può essere utilizzato per rispondere alle telefonate né tantomeno per interagire con l'assistente digitale di HarmonyOS, nonostante il software lo supporti effettivamente.

Oltre al sensore il battito cardiaco, che è in grado di rilevare anche l'ossigenazione del sangue con una precisione piuttosto certosina, Huawei Watch D è in grado di eseguire gli ECG ed integra un sensore per la rilevazione della temperatura cutanea: funziona bene, ma non ci farei affidamento per controllare la presenza di febbre, perché in linea generale i valori risultano un po' più bassi rispetto a quelli che si misurerebbero con un termometro di tipo tradizionale.

Misurazione della pressione

Ovviamente, poi, Huawei Watch D è in grado di misurare la pressione grazie ad un sistema che prevede l'utilizzo di una piccolissima pompa che ha lo scopo di gonfiare il cuscinetto posizionato nella zona interna del cinturino: le misurazioni sono veloci ed incredibilmente precise. Abbiamo provato più volte ad effettuare le misurazioni con un misuratore per pressione di tipo tradizionale, ed i risultati sono sostanzialmente molto simili, con un margine d'errore davvero minimo. Insomma, Huawei Watch D nasce per la misurazione della pressione, e lo fa maledettamente bene.

È questa la funzione che fa la differenza rispetto a tutti gli altri concorrenti del mercato, e la cosa bella è che quelli di Huawei sono riusciti a rendere il processo estremamente semplice e veloce. Per effettuare la misurazione sarà però necessario stare seduti e spostare il braccio in una particolare posizione: le gambe devono essere poggiate a terra e si dovrà incrociare il braccio sul quale si indossa il dispositivo al petto: iniziata la misurazione si sentirà il cinturino gonfiarsi e dopo circa 30 secondi si avranno i valori.

In linea del tutto generale la precisione delle misurazioni è piuttosto buona, certo potrebbe capitare che il Huawei Watch D rilevi parametri leggermente più alti rispetto agli sfigmomanometri elettronici di tipo tradizionale, ma la percentuale di scarto è davvero irrisoria. Insomma, sì: Huawei Watch D può essere utilizzato per misurare quotidianamente (e più volte) la pressione arteriosa.

Software

E che il Huawei Watch D sia più un dispositivo medicale che un vero e proprio smartwatch lo si nota dal software. È animato da un sistema operativo proprietario del brand, nel quale oltre che ad una serie di (discutibili, dal punto di vista estetico) quadranti si può fare ben poco. In tutta sostanza la parte smart è sicuramente quella più sacrificata perché, ad esempio, è possibile visualizzare la notifiche ma con un'interfaccia molto essenziale. Inutile dire che non è possibile rispondere (a meno che non si vogliano utilizzare le risposte rapide) né tantomeno è possibile installare app di terze parti, inoltre non visualizza le emoji delle notifiche e, qualora dovessero arrivare messaggi multipli, nella relativa sezione dell'interfaccia grafica verrà visualizzato sempre quello più vecchio.

Insomma, è una GUI pensata per la salute ed un po' meno per le operazioni “smart” o per le attività sportive, nonostante ne supporti oltre 70. È possibile personalizzare le schede alle quali si arriva con uno swipe verso sinistra, che però possono essere visualizzate in un numero limitato, rendendo necessaria la scelta da parte dell'utente di quali informazioni relative alla salute vedere e quali no: ci sono il registro delle attività, l'analisi del sonno, l'analisi dello stress, gli esercizi di respirazione, il meteo, il cronometro con relative sveglie e timer, oltre che a quelle relative alla pressione arteriosa, all'SPo2 e alla temperatura corporea.

Autonomia della batteria

Buona ma non eccezionale l'autonomia della batteria anche se, e questo dobbiamo dirlo, date le tantissime misurazioni in tempo reale e H24 che porta avanti il Huawei Watch D, alla fine le performance non sono neppure niente male. Con le funzioni tutte attive, si potrà utilizzare il dispositivo per circa 4 giorni non ricaricandolo mai.

È chiaro però, che un elevato numero di misurazioni della pressione o un utilizzo un po' più spinto del GPS potrebbero abbassare l'autonomia. Tutto sommato però, in linea di massima l'autonomia del Huawei Watch D è in linea con gli altri prodotti del mercato, con la differenza che è l'unico in grado di analizzare costantemente alcuni parametri con estrema precisione.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del Huawei Watch D è di 399 euro ma, acquistandolo tramite lo store ufficiale del brand si avrà in reagalo una bilancia smart Huawei Scale 3 e 3 mesi di abbonamento a Health+, oppure si potrà ricevere una Huawei Scale 3 Pro pagandola 50 euro invece di 100. Insomma, il punto è questo: se si considerasse il dispositivo di Huawei come un semplice smartwatch con il quale tenere traccia delle proprie attività, il prezzo potrebbe sembrare piuttosto alto.

Il punto però, è che la cifra richiesta dal brand è giustificata dalla presenza della misurazione della pressione tramite un vero e proprio sfigomanometro miniaturizzato, il che rende Huawei Watch D unico nel suo genere. Non è un prodotto per tutti, questo è vero, ma per chi come me soffre di ipertensione ed ha la necessità di misurare più volte al giorno i valori della pressione arteriosa, il nuovo dispositivo di Huawei potrebbe svoltare le giornate: potersi controllare senza la necessità di indossare uno sfigomanometro tradizionale, ed avere delle misurazioni precise in 30 secondi, è una cosa comodissima.



