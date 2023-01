Sony presenta i Float Run, degli auricolari super innovativi pensati per gli sportivi

Da Sony arrivano i Float Run, dei nuovi auricolari dal design super innovativo e pensati per essere indossati dagli atleti o persone sempre in movimento, garantendo loro aderenza, comodità, resistenza e qualità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sony Float Run: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Partiamo proprio da ciò che contraddistingue questi nuovi auricolari Sony, l'elemento innovativo, ciò che li rende perfetti per gli atleti ed un'utenza in movimento. Il desing. Le Sony Float Run sfoggiano un design che il produttore ha definito off-ear: in poche parole, rispetto a soluzioni più tradizionali, il corpo degli auricolari è progettato per stare fuori dal condotto uditivo, tenuto in posizione grazie a dei ganci per le orecchie e ad una fascia flessibile per il cranio.

In questo modo, si riduce il rischio che gli auricolari possano cadere dall'orecchio e creare non pochi disagi durante l'allenamento. Ciascun auricolare pesa appena 33 grammi, garantendo praticità e comfort anche mentre si è in movimento, mentre la classificazione IPX4 li rende resistenti all'acqua – e quindi, al sudore.

Passando alle specifiche tecniche, il design innovativo delle Float Run è costato a Sony l'assenza della cancellazione attiva del rumore. Dall'altra parte, però, il produttore afferma che i driver da 16 mm dei suoi auricolari forniscono un suono più naturale e più ampio senza compromettere la qualità audio. Gli auricolari sono poi dotati di Bluetooth 5.0, offrono fino a 10 ore di autonomia e presentano il supporto per i codec SBC/AAC.

Sony Float Run – Disponibilità e prezzo

Le Sony Float Run saranno disponibili a febbraio al prezzo di 129,99$. Al momento, tuttavia, non abbiamo ancora informazioni sull'eventuale disponibilità per il mercato italiano.

