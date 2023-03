I migliori regali tech per la Festa del Papà firmati Honor: sconti e bundle per tutti!

Tra le festività più importanti della prima metà dell'anno c'è sicuramente il 19 marzo, un'occasione particolarmente sentita da tantissimi utenti. Stiamo parlando della Festa del Papà, un momento speciale da dedicare ai papà di tutto il mondo, istituito in concomitanza con il giorno di San Giuseppe. Una giornata da dedicare ai nostri cari e agli uomini che ci hanno reso le persone che siamo oggi. Honor celebra la Festa del Papà con una sfilza di offerte speciali valide fino al 20 marzo: ecco quali sono i migliori regali tech tra smartphone, cuffie, tablet e smartwatch!

Honor celebra la Festa del Papà con tante occasioni: ecco i migliori regali tech

Le offerte dello store ufficiale HiHonor dedicate alla Festa del Papà offrono tanti spunti per i vostri regali tech: l'e-commerce offre una vasta gamma di telefoni ed accessori, per i papà amanti dei dispositivi premium, quelli più sbadati (meglio optare per un budget phone), per gli sportivi e attenti alla salute, gli amanti della buona musica.

Le occasioni targate Honor non si limitano ai bundle e alle singole offerte: gli ordini sopra i 300€ beneficiano di 20€ di sconto mentre per ordini sopra i 500€ è possibile ottenere ben 40€ di sconto. Tenetelo a mente durante i vostri acquisti!

I Bundle di HiHonor

Se non sapete quale dispositivo scegliere o se preferite optare per il “pacchetto completo”, allora i bundle HiHonor sono di certo la scelta giusta. Si tratta di soluzioni a tutto tondo (che abbracciano quasi completamente l'ecosistema del brand) oppure più limitate: in entrambi i casi i prezzi sono davvero top.

Bundle con Honor Pad 8 + EarBuds 2 Lite + Band 7 a 359,9€ (invece di 509,7€)

(invece di 509,7€) Bundle con Honor 70 + Pad 8 + Watch GS3 + EarBuds 2 Lite a 899,9€ (invece di 1269,9€)

(invece di 1269,9€) Bundle con Honor Magic 5 Lite + Phone Case + Band 7 a 349,9€ (invece di 469,9€)

Le occasioni continuano nella pagina dedicata all'evento, direttamente sul sito ufficiale di Honor. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto – e quelli presenti nell'articolo – provate a disattivare AdBlock.

Smartphone e tablet

Elegantissimo, ricco di stile, leggero ed adatto anche ai più esigenti: questo è Honor 70, di certo uno dei migliori regali tech per la Festa del Papà. Uno smartphone che guarda agli amanti della fotografia e dei video, con un sensore principale IMX800 da 54 MP, ultra-wide e macro (per scatti perfetti in ogni occasione). Il tutto è arricchito da uno schermo con bordi curvi (un pannello OLED da 6,67″ dai colori vividi e fedeli) e mosso dallo Snapdragon 778G+, soluzione a 6 nm con modem 5G integrato. Honor 70 è disponibile in sconto a partire da 399,9€.

Un altro grande nome quando si guarda alla fascia medio-alta è Honor Magic 5 Lite (in sconto a 349,9€). Il “piccolo” della serie Magic 5 non ha nulla da invidiare al fratello maggiore: è presente uno schermo OLED con bordi curvi e refresh rate a 120 Hz, una batteria capiente (da 5.100 mAh) ed un corpo ultra-sottile e leggero. Il dispositivo ha uno spessore di appena 7,9 mm ed un peso di 175 grammi: un vero e proprio gioiellino dal look stiloso!

Per i papà amanti dei top di gamma, Honor Magic 4 Pro è di certo il regalo perfetto (specialmente se in promo a soli 799,9€). Lo abbiamo apprezzato tanto fin dal debutto: un flagship dal look inconfondibile, con un ampio modulo fotografico circolare noto anche come “The Eye of the Muse”. Display LTPO con bordi Quad Curved, una doppia camera frontale, ricarica wired e wireless da 100W, una fotocamera stellare e tantissima potenza!

Per godere al meglio dei contenuti multimediali (in movimento o nella comodità del divano di casa) perché non puntare su Honor Pad 8, in sconto a 279,9€? Un tablet dall'aspetto premium, caratterizzato da un ampio schermo FullView 2K da 12″, 7.250 mAh di batteria, otto altoparlanti a grande cavità e tutta la fluidità della Magic UI 6.1 (basata su Android 12).

Smartwatch e auricolari TWS

Siete in cerca del regalo tech perfetto per la Festa del Papà e puntate ad un accessorio utile e dal prezzo contenuto? Honor Watch GS 3 è l'indossabile che strizza l'occhio sia ai papà più eleganti che a quelli sportivi con un look alla moda ed uno schermo in vetro curvo 3D, insieme a tante funzioni per la salute ed il fitness. Lo smartwatch è in offerta a 169,9€ nella versione Black.

Tra le occasioni di HiHonor troviamo anche gli auricolari true wireless Honor EarBuds 3 Pro (a 149,9€): si tratta di TWS che puntano ad un suono di alta qualità e ad un isolamento top grazie alla tecnologia ANC. Le cuffiette sono dotate di un design coassiale a doppio driver, con un potente driver dinamico da 11 mm ed un tweeter piezoelettrico in ceramica per bassi naturali e alti chiari e melodiosi. La cancellazione del rumore fino a 46 dB consente di giocare, ascoltare musica e guardare film in modo coinvolgente, riducendo tanto i suoni ambientali.

Infine, per un regalo in salsa audio ma ad un prezzo più economico, troviamo le Honor EarBuds 2 Lite a 69,9€: anche in questo caso troviamo la cancellazione attiva del rumore ANC ma il pezzo forte è di certo l'autonomia. Fino a 10 ore di riproduzione con una singola carica ed un totale di 32 ore utilizzando anche la custodia.

I prodotti dell'ecosistema Honor che abbiamo visto finora sono solo una parte delle offerte dedicate alla Festa del Papà. Per scoprire tutte le occasioni dello store ufficiale, date un'occhiata alla pagina dell'evento tramite il link qui sotto!

