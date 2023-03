Il supporto da scrivania Blitzwolf è l’alleato della tua schiena, al miglior prezzo di sempre

Stare tante ore seduti al PC può essere stancante non solo per la vista ma anche per la schiena: è importante alternare i momenti sulla sedia con occasioni in piedi. Se volete lavorare in tutta comodità e cambiare posizione come vi pare, allora il supporto da scrivania elettrico BlitzWolf BW-ESD2 è l'accessorio che fa al caso vostro, specialmente se in offerta con codice sconto!

Codice sconto BlitzWolf BW-ESD2: il supporto da scrivania elettrico regolabile scende di prezzo con spedizione EU

Il brand BlitzWolf è un marchio specializzato in accessori e prodotti tech che appartengono a molteplici categorie. Tra i gadget della compagnia troviamo anche la sua gamma di supporti regolabili, perfetti per chi ama lavorare cambiando posizione spesso o per gli utenti che necessitano di esigenze di spazio differenti.

Il supporto da scrivania elettrico BlitzWolf BW-ESD2 è un alleato prezioso per lavorare in piedi. Si tratta di una soluzione di grandi dimensioni, in grado di ospitare fino a due monitor, un portatile, oppure mouse e tastiera. C'è anche uno spazio per inserire il tablet o lo smartphone in orizzontale.

Il supporto elettrico da scrivania BlitzWolf BW-ESD2 è una soluzione robusta ed utile, ora disponibile in offerta con codice sconto su Banggood (a soli 75,8€): il prodotto beneficia della spedizione gratis direttamente dall'Europa, per la massima comodità.

