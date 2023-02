Huawei Watch Buds ufficiale in Italia: il 2 in 1 con smartwatch e auricolari Bluetooth

Dopo il lancio in patria ecco che finalmente il 2 in 1 più particolare del momento arriva anche alle nostre latitudini. Il colosso cinese ha annunciato Huawei Watch Buds in Italia: dentro lo smartwatch c'è un paio di auricolari true wireless ed è subito possibile risparmiare sul prezzo di listino con un'offerta lancio.

Huawei Watch Buds arriva in Italia: lo smartwatch con auricolari Bluetooth integrati | Caratteristiche & prezzo

Come anticipato anche in apertura, Huawei Watch Buds è stato presentato in Cina lo scorso dicembre, alimentando fin da subito la nostra curiosità. Si tratta del primo smartwatch con display dotato di aggancio magnetico che racchiude al suo interno due pratici auricolari. Un prodotto che strizza l'occhio agli utenti più sportivi, ma che in realtà è adatto a tutti: ora il rischio di dimenticare le cuffiette è solo un ricordo.

Il nuovo indossabile si presenta come un accessorio premium, dotato di un corpo in acciaio ed un display a colori in alta definizione; si tratta di un pannello AMOLED da 1,43″ (466x 466 pixel) perfettamente integrato nella cassa. Il pulsante e la corona dell'orologio sono decorati con un motivo Clous de Paris, dalla trama delicata e brillante.

Il cinturino è in vera pelle di vitello, morbidamente fresata, dettagli che contribuisce all'eleganza del dispositivo. Lo spessore del corpo è di 14.99 mm: Huawei Watch Buds racchiude tanti componenti in uno spazio ridotto e compatto, con 21 strati di tecnologia (tra cui un sensore fotoelettrico a otto canali, una base di ricarica per gli auricolari e l'unità di aggancio magnetica).

In termini di materiali, è stato utilizzato un vetro sottile e ad alta resistenza in silicato di alluminio e litio, ancora più sottile di quello presente su Watch GT 3 e più forte del 25%.

Per quanto riguarda gli auricolari true wireless, sono dotati di sei driver audio e hanno dimensioni ultra-ridotte, con un peso di soli 4 grammi. Le cuffiette hanno un design cilindrico ottagonale, rivestito da polimeri con placcature in platino e tecnologia di identificazione adattiva del condotto uditivo che li rendere intercambiabili tra orecchio destro e sinistro.

Grazie alla tecnologia touch Wide Area con rilevamento vibrazioni, la gestione dei comandi è comoda ed intuitiva (il tocco ha un raggio d'azione più ampio). In termini di qualità del suono, sono dotati di diaframma planare a quattro magneti full-range, in grado di offrire un audio fino a 104 dB, a piena frequenza e ad alta risoluzione, con una resa sonora nitida. Supportano anche la tripla equalizzazione adattiva per cui il suono è ottimizzato in tempo reale in base alla struttura del canale uditivo, allo stato di utilizzo e al livello del volume, personalizzando così l’esperienza di ascolto a piena frequenza.

Gli auricolari presentano, infine, due microfoni per il rilevamento dell'audio e un sensore di conduzione ossea in grado di captare voci e suoni ambientali.

Tornando alle caratteristiche di Huawei Watch Buds non mancano il monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen 5.0+, il rilevamento automatico dei valori di SpO2, il controllo del sonno e ben 80 modalità sportive. L'autonomia si spinge fino a 3 giorni (7 giorni in modalità risparmio energetico), ovviamente con la batteria che alimenta sia l'orologio che le TWS. Presente all'appello la ricarica wireless.

Dal 1° marzo sarà possibile acquistare Huawei Watch Buds sullo store ufficiale al prezzo di 499,9€. Da oggi fino al 28 febbraio si può preordinare lo smartwatch con un acconto di 30€, per ottenere uno sconto di 30€ sul prezzo finale. Lo sconto ottenuto in fase di preordine si applicherà sull’acquisto effettuato tra il 1° e il 19 marzo, pagando al check-out il saldo rimanente di 439,9€.

