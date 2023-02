Realme GT 3/Neo 5 a 240W: ecco quanto ci mette a caricarsi

Ogni volta che esce uno smartphone come Realme GT Neo 5 aka Realme GT 3, ci si chiede quanto sia effettivamente efficace la sua incredibile ricarica da 240W. Ad oggi, infatti, il top di gamma Realme è lo smartphone con la ricarica più rapida della storia, battendo persino i 210W di Redmi Note 12. Ed è proprio con l'ultimo flagship Redmi che ci si è accorti di come spesso i numeri reali non rispecchino quelli sponsorizzati dal team del marketing, così come avvenne in passato con i 120W di Mi 10 Ultra: sarà così anche nel caso di Realme?

I test sulla ricarica 240W dimostrano le capacità da record di Realme GT 3/Neo 5

Realme GT 3 è il rebrand di Realme GT Neo 5, e in entrambi i casi si tratta di uno smartphone dotato di batteria da 4.600 mAh con ricarica 240W (o 150W, in alcuni mercati). In dotazione viene ovviamente fornito il caricatore Realme 20V 12A con cavo di carica a 12A, necessario per poter sostenere una potenza tale come si può notare dal suo spessore più pronunciato dalla media; provando a usare un normale cavo, la ricarica non va oltre i 23W, e questo può diventare un problema quando il cavo originale si rompe e si deve andare alla ricerca di un cavo compatibile.

Fra l'altro, il caricatore risulta compatibile anche con lo standard VOOC, dimostrando la “vicinanza” con OPPO. È interessante notare che usandolo con Realme GT 2 Master Explorer Edition a 100W si ferma a 75W mentre con OPPO Find X5 Pro a 80W si ferma a 61W; per quanto assurdo possa sembrare, usandolo con Redmi Note 12 a 210W la velocità è di soli 20-30W, a dimostrazione di come ci sia ancora molto lavoro da fare alla ricerca della ricarica universale.

Ma arriviamo all'argomento principale: quanto ci mette Realme GT Neo 5 alias GT 3 a caricarsi completamente? Usando caricatore e cavo in dotazione e partendo dallo 0%, ci mette solo 21 secondi per arrivare al 5%, 1 minuto e 23 secondi per il 20%, 3 minuti e 47 secondi per il 50%, 6 minuti e 42 secondi per l'80% e infine 9 minuti per il 100%, mantenendo una temperatura che non va oltre i 43°C. Siamo così di fronte a uno degli unici (se non l'unico) smartphone in grado di caricarsi completamente in meno di 10 minuti.

