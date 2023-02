IKEA lancia Vindstyrka: un sensore smart per la qualità dell’aria con Matter

L'aria che respiriamo in casa può essere tanto inquinata quanto quella presente fuori dalle mura domestiche, per questo IKEA ha pensato ad un nuovo sensore smart in grado di monitorare in tempo reale la qualità dell'aria presente nella nostra abitazione. La particolarità, in questo caso, è la compatibilità con il nuovo protocollo Matter.

IKEA Vindstyrka monitora l'aria che si respira in casa e si connette con Matter

IKEA Vindstyrka è un sensore smart che permette di tenere sotto controllo la qualità dell'aria respirata in casa, in modo da azionare un purificatore nel caso in cui vengano rilevati livelli troppo alti di inquinamento. Questo nuovo sensore è compatibile con il nuovo protocollo Matter, grazie allo smart hub Dirigera.

Matter è un nuovo protocollo di interoperabilità per la casa intelligente lanciato dallo sforzo congiunto dalle più grandi aziende che operano nel mercato della tecnologia, come Amazon, Google e Samsung. Questo protocollo permette ai dispositivi smart di comunicare tra loro in modo semplice e sicuro, indipendentemente dal marchio o dalla piattaforma.

Questo sensore è in grado di monitorare le particelle PM2.5, l'umidità, la temperatura e il TVOC: il livello di inquinamento presente nell'aria. Tutte le informazioni sono visibili sullo schermo LCD, grazie all'indicatore che si colorerà di verde, giallo o rosso a seconda dell'inquinamento presente nell'aria.

Una volta connesso all'hub Dirigera, Vindstyrka può essere controllato anche tramite l'app IKEA Home, mentre il protocollo Matter consentirà l'interoperabilità anche con HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa. IKEA Vindstyrka sarà disponibile a partire dal mese di aprile, ma il prezzo non è stato ancora annunciato ufficialmente, mentre l'hub Dirigera è già disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 59,95€.

