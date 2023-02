OnePlus Nord Buds ottengono la certificazione FCC: più concreta l’ipotesi di rebrand

Il lancio delle OnePlus Nord Buds sembra essere molto vicino. I prossimi auricolari TWS del produttore cinese hanno ottenuto la certificazione della Federal Communication Commission, facendo trapelare parte del loro design e alcune caratteristiche.

La certificazione FCC dei OnePlus Nord Buds 2 lascia trapelare indizi importanti

Le informazioni trapelate dalla documentazione ufficiale rilasciata alla Federal Communication Commission sembrano confermare la voce secondo la quale i OnePlus Nord Buds 2 saranno una versione rinominata dei OnePlus Buds Ace che hanno debuttato in Cina proprio ad inizio mese.

Dalle immagini non emerge chiaramente se gli auricolari presenteranno uno stelo o se, al contrario, avranno un design in-ear. Dall'altra parte, la testina degli auricolari sembra essere proprio quella dei Buds Ace, con un corpo angolato ed un tappo in silicone. Ciò che è chiaro e che i OnePlus Nord Buds 2 saranno dotato di una custodia di ricarica molto simile a quella dei Buds Ace: questa misura 22,27 x 9,29 x 0,11 mm, presenta una porta USB-C sul retro e un pulsante per associare gli auricolari allo smartphone.

La custodia di ricarica degli auricolari sarà poi dotata di una batteria da 480 mAh e supporterà la ricarica da 4,5 W, mentre ciascun auricolare disporrà di una cella da 41 mAh. Al momento, queste sono tutte le informazioni che abbiamo a riguardo. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

