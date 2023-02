ChatGPT sugli smartphone Samsung? Forse, grazie a Microsoft

Finora si è parlato della sua integrazione all'interno di browser come Edge e Opera, ma il prossimo passo per ChatGPT potrebbero essere gli smartphone Samsung. Da quando è stato reso disponibile al pubblico, il chatbot di OpenAI ha rapidamente affascinato e turbato molti, dimostrando capacità enormi e ben superiori a quelle degli assistenti smart visti in questi anni. Al punto tale da aver fatto accelerare lo sviluppo del competitor Google Bard, con risultati talmente altalenanti nella prima demo da aver fatto perdere 100 miliardi in borsa a Google. E adesso si vocifera che Samsung potrebbe supportare l'espansione di ChatGPT, introducendolo nel proprio ecosistema.

Samsung potrebbe integrare ChatGPT nel proprio ecosistema Bixby

Ad affermarlo è il leaker OreXda, che su Twitter riporta il presunto interesse da parte del presidente TM Roh nei confronti di ChatGPT e del suo inserimento a bordo di dispositivi come smartphone, tablet, notebook e così via. In occasione della presentazione della serie S23 in Malesia, il presidente di Samsung ha parlato della possibile parntership con aziende AI per lo sviluppo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale per i propri smartphone, citando come esempio proprio ChatGPT (ma anche Google, Amazon e Meta): “Il machine learning e il deep learning di ChatGPT hanno dimostrato innovazioni. Il modello linguistico aprirà la strada all'ulteriore sviluppo di Samsung“.

Il rumor va poi avanti pensando a possibili implementazioni in sinergia con Bixby, che fra tutti gli assistenti vocali in circolazione potrebbe essere l'unico ad avere un'integrazione del genere. Sicuramente non l'avrebbe Google Assistant, che si appoggerebbe al futuro Google Bard, e anche per Siri di Apple e Alexa di Amazon potrebbe accadere lo stesso, cioè attendere di sviluppare una soluzione proprietaria.

Might be



1. ChatGPT Capsule on Bixby

2. Bixby Update

3. Bing Capsule on Bixby



These are not confirmed yet. https://t.co/SOlwpoFcvK — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) February 13, 2023

Al contrario, Samsung potrebbe fare tesoro della sua collaborazione pluriennale con Microsoft, anticipando tutti con l'implementazione delle potenzialità di ChatGPT nel suo software. Per il momento, però, rimane solamente un'indiscrezione, per quanto suggestiva possa essere, come sottlinea la stessa Samsung: “non abbiamo ancora discusso sul lancio di servizi mobili basati su ChatGPT, non fraintendeteci“.

