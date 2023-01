OnePlus 11R 5G, al via la produzione: ecco quando arriverà

OnePlus sta iniziando a configurare la propria line up di smartphone per il 2023 e, dopo aver scoperto come sarà OnePlus 11, adesso è tempo di OnePlus 11R aka Ace 2. Parliamo di un nuovo modello per la fascia alta che porterà avanti la strada inaugurata dal primo modello e dal rebrand della serie Ace, con specifiche tecniche di ottimo livello che vi raccontiamo insieme alle indiscrezioni su prezzo e data di uscita.

Aggiornamento 16/01: la produzione del nuovo modello sarebbe già partita ed un leak svela il periodo d'uscita. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

OnePlus 11R (Ace 2): tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il design di OnePlus 11R non è stato ancora svelato ufficialmente, ma (come si evince dai leak e delle immagini trapelate) pare che il form factor sarà simile al modello principale OnePlus 11. Le immagini dal vivo ci mostrano un modulo fotografico diverso, caratterizzato da un poker di sensori e flash LED ma senza l'indicazione Hasselblad che troviamo invece su OnePlus 11. Il dispositivo arriverà in versione Global con la sigla 11R mentre in Cina sarà lanciato come OnePlus Ace 2.

Le indiscrezioni continuano con vari dettagli a cui si aggiungono anche i test sull'app Device Info HW da cui otteniamo una miriade di informazioni.

Per quanto riguarda il display con punch-hole centrale, si parla di una diagonale da 6,7″ AMOLED con una risoluzione 1.5K+ (2.772 x 1.240 pixel), refresh rate a 120 Hz e lettore d'impronte ottico integrato.

Gli utenti interessati all'Alert Slider, praticamente il marchio di fabbrica dei dispositivi OnePlus di fascia alta, possono dormire sonni tranquilli: le nuove immagini dal vivo trapelate in rete mostrano la presenza dell'iconica feature (insieme al sensore ad infrarossi), in realtà assente a bordo del precedente 10R.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Il lato hardware è sicuramente quanto di più interessante possiamo trovare per il prossimo OnePlus 11R/Ace 2. Questo perché pare sarà presente un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, un grosso cambiamento rispetto al Dimensity 8100-MAX visto sul predecessore e al pari del 10T. Tuttavia, dai test su Device Info HW emerge la presenza di una versione depotenziata del SoC (3.0 GHz invece di 3.2 GHz), così come avvenuto con OPPO Reno 9 Pro+, Honor 80 Pro e Honor 80 GT.

La memoria dovrebbe essere invece divisa tra 8/12/16 GB RAM LPDDR5 (fino a 8 GB di espansione virtuale) e 128/256/512 GB di storage UFS 3.1.

Lato batteria invece troveremmo un modulo da 5.000 mAh con una ricarica molto rapida a 100W, che stavolta sarebbe l'unica disponibile rispetto al predecessore che si sdoppiava fra 80 e 150W. Il software invece dovrebbe essere l'ultima OxygenOS 13.1 basato su Android 13 (che in Cina arriverà invece con la ColorOS).

Fotocamera

Per il comparto fotografico di OnePlus 11R/Ace 2, si parla di un trittico da 50 + 8 (oppure 16) + 2 MP con ultra-grandangolare e macro. Il sensore principale dovrebbe essere il nuovo Sony IMX890, che potrebbe presto diventare il punto di riferimento della fascia medio/alta, con la novità del MariSilicon X ad ottimizzarne l'immagine, il chip proprietario OPPO che combina ISP e NPU. La selfie camera punch-hole, invece, dovrebbe essere un sensore da 16 MP.

OnePlus 11R (Ace 2) – Prezzo e data di uscita

Al momento mancano dettagli sulla data di presentazione di OnePlus 11R/OnePlus Ace 2 ma è probabile che il debutto (almeno per quanto riguarda la versione cinese) sia previsto per il Q1 2023. In merito all'uscita Global, le ultime indiscrezioni parlano di aprile/maggio come mesi papabili per il lancio: lo smartphone sarebbe in fase di produzione di massa in India e inoltre sarebbe anche apparso sul sito ufficiale sotto forma di stringa di codice.

Quanto al prezzo, non abbiamo una cifra precisa, ma i leak riportano che il dispositivo sostituirà il modello 10T e che quindi arriverà ad un prezzo leggermente superiore rispetto a quest'ultimo.

