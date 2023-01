Apple monopolizza la produzione a 3 nm di TSMC

Secondo gli ultimi rumor, Apple si starebbe preparando a monopolizzare la produzione a 3 nm nella fabbrica di TSMC che probabilmente vedrà diventare l'azienda di Cupertino il suo unico cliente per l'intero 2023.

Prezzi esorbitanti per i wafer di silicio: fino a 20.000 dollari al pezzo per Apple

TSMC ha annunciato ufficialmente la produzione di massa dei chip a 3 nm alla fine del 2022 ed Apple sembrerebbe essere estremamente interessata a questo processo di produzione. Le ultime indiscrezioni, infatti, vedono l'azienda statunitense pronta a pagare anche 20.000 dollari al pezzo per i wafer di silicio necessari.

I nuovi chip a 3 nm andranno ad alimentare i processori M2 Pro e A17 Bionic di Apple, che arriveranno rispettivamente sui prossimi MacBook e sui prossimi iPhone. Al momento, l'azienda fondata da Steve Jobs sembrerebbe essere l'unica interessata a questa tecnologia e in grado di potersela permettere, nonostante anch'essa sia colpita dalla crisi del mercato PC.

Altre compagnie come AMD, NVIDIA, Qualcomm e MediaTek non sembrerebbero aver fretta nella produzione di nuovi chip a 3 nm e potrebbero non piazzare ordini per TSMC fino alla seconda parte del 2024.

Vale la pena ricordare, che i chip con processo di produzione a 3 nm garantiranno il 60% in più di logic density e ridurranno i consumi energetici del 30-35% mantenendo però le stesse prestazioni. Questo potrebbe tradursi in una maggiore durata delle batterie per gli smartphone.

