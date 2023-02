OPPO Find X5 Lite si aggiorna in Italia a ColorOS 13 e Android 13

Ci sono buone notizie per i possessori di OPPO Find X5 Lite: dopo il rilascio in Francia per il capodanno, il roll-out di ColorOS 13 e Android 13 è partito anche in Italia. Si tratta del firmware CPH2371_11_F.43, il cui rilascio è iniziato negli scorsi giorni pertanto dovrebbe esservi già arrivato o farlo in questi giorni. Si tratta di un major update abbastanza ricco di novità, fra nuove opzioni estetiche, di personalizzazione e funzionali.

Anche OPPO Find X5 Lite entra a far parte dei modelli aggiornati a ColorOS 13 e Android 13

L'aggiornamento ColorOS 13 porta con sé diverse novità sui modelli aggiornati come OPPO Find X5 Lite, a partire dal rinnovato design Aquamorphic Design, ispirato ai movimenti dell'acqua. Una fluidità resa tale anche dal Quantum Animation Engine 4.0, che migliora del 30% la risposta al tocco. Chi ha l'Always-On Display può adesso sfruttarlo anche con il supporto a Spotify e alle app di food delivery, oltre a personalizzazioni come Bitmoji, Omoji, Blossom Wallpaper e Insight AOD. È stata aggiunta anche la schermata Shelf, ereditata da OnePlus, e sono state aggiunte le Large Folders per allargare le icone delle cartelle.

In termini di prestazioni, Dynamic Computing Engine offre una gestiona equilibrata delle risorse hardware per aumentare l'autonomia, mentre Multi-screen Connect permette una migliore connessione fra smartphone, tablet e PC; non mancano novità per la sicurezza: Auto Pixelate rende più privati gli screenshot delle chat, i copia/incolla vengono più protetti e c'è la modalità Private Safe per nascondere i file.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il