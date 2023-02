TicWatch Pro 5 potrebbe avere una batteria enorme

La gamma Pro di Mobvoi si sta facendo attendere parecchio, ma di certo avrà dalla sua tante novità degne di nota. Tra queste potremmo trovate una batteria stupefacente: TicWatch Pro 5 è stato certificato dall'ente FCC e i primi dettagli lasciano di stucco.

TicWatch Pro 5 certificato: avrà più batteria di Samsung Galaxy Watch 5 Pro e OPPO Watch 3 Pro

WH12088 – FCC

Lo scorso anno Qualcomm ha presentato i nuovi chipset per indossabili Snapdragon W5 e W5+. Mobvoi ha confermato fin da subito che il prossimo TicWatch Pro 5 sarà mosso da queste piattaforme, ma da allora n'è passata di acqua sotto i ponti. Il dispositivo è stato anche avvistato in un'immagine leak, che potrebbe aver offerto un assaggio di quello che ci aspetta dal design.

Intanto, un misterioso dispositivo siglato WH12088 è apparso nel database dell'FCC: non vi è ancora la certezza assoluta ma non è difficile ipotizzare che si tratti proprio del prossimo TicWatch di punta. Secondo quanto svelato dall'ente certificativo, il dispositivo avrà a bordo una batteria da ben 611 mAh.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Si tratta di un'unità di tutto rispetto, specialmente tenendo conto quelle a bordo degli attuali dispositivi di punta: 294 mAh per Pixel Watch, 590 mAh per Samsung Galaxy Watch 5 Pro, 550 mAh per OPPO Watch 3 Pro.

L'FCC conferma anche la presenza di WiFi, Bluetooth 5.2, GPS integrato ed NFC. Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli: sappiamo solo che il dispositivo arriverà quest'anno e che avrà dalla sua Wear OS 3. Se siete curiosi di saperne di più sulla gamma top di Mobvoi, ecco la nostra recensione di TicWatch Pro 3 Ultra: un vero gioiellino!

