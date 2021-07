Google Wear OS 3: quali smartwatch riceveranno l’aggiornamento?

Il nuovo sistema operativo di Big G dedicato agli indossabili è sviluppato in stretta collaborazione con Samsung, con lo scopo di sostituire sia l'attuale versione di Wear OS che Tizen OS, unificando le due piattaforme per proporre qualcosa di nuovo e – si spera – in grado di competere alla grande contro la soluzione rivale di Cupertino. Ma quali sono gli smartwatch che riceveranno l'aggiornamento a Wear OS 3 di Google? Proviamo a fare il punto della situazione e vediamo quali novità ci aspettano nel corso dei prossimi mesi.

Google Wear OS 3: tutto quello che sappiamo

Una pagina del supporto della casa statunitense (la trovate in fonte) è stata pubblicata nelle scorse ore, togliendo alcuni dubbi ma – ovvio – facendone sorgere altri. Per prima cosa il nome ufficiale del nuovo sistema operativo per smartwatch targato Google è effettivamente Wear OS 3, come li legge nella suddetta pagina. La nuova piattaforma unificata targata Google e Samsung promette un'esperienza tutta nuova, con novità per le funzioni di navigazione, con scorciatoie, miglioramenti per la fluidità dell'interfaccia e animazioni rinnovate. Ovviamente ci si aspetta grandi cose anche a livello di nuove app, ma per il momento non c'è stato ancora una grande annuncio per svelare tutte le novità in arrivo.

Non appena ci saranno maggiori dettagli in questo senso, provvederemo ad aggiornare l'articolo. Comunque una domanda resta aperta: quali smartwatch riceveranno l'aggiornamento a Wear OS 3 di Google?

Aggiornamento a Google Wear OS 3: smartwatch supportati

Purtroppo la risposta a questa domanda – che ripetiamo, arriva dalla pagina di supporto di Google – non vi piacerà. La compagnia USA ha rivelato che i dispositivi idonei a ricevere l'aggiornamento a Wear OS 3 sono i seguenti:

TicWatch 3 Pro GPS

TicWatch 3 Pro LTE

TicWatch E3

smartwatch successivi a marchio Mobvoi TicWatch

la nuova generazione di indossabili Fossil in arrivo entro la fine dell'anno

Inoltre Google conferma anche le tempistiche per l'update: la nuova versione di Wear OS comincerà a fare capolino sotto forma di aggiornamento di sistema a partire dalla metà (o seconda metà) del 2022. Ovviamente ci aspettiamo che i prossimi smartwatch di Samsung (la serie Watch 4) arrivino con Wear OS 3 sotto forma di One UI Watch.

Di recente Qualcomm ha annunciato che i dispositivi dotati di Snapdragon Wear 3100 sono in grado di supportare la nuova versione del sistema di Google, ma a quanto pare Big G non è interessata ai modelli dotati di questo hardware. Insomma, questo primo comunicato lascia un po' di amaro in bocca, focalizzandosi sui dispositivi equipaggiati con Snapdragon Wear 4100 ma tagliando fuori una bella fetta di dispositivi.

