Lenovo Tab QT K11 Pro è il nuovo tablet del brand, ma lo conosciamo già

Su Google Play Console ha fatto capolino un nuovo tablet del produttore cinese destinato al mercato Global. Il dispositivo arriva con il nome di Lenovo Tab QT K11 Pro Wi-Fi ma nonostante possa sembrare un terminale inedito, in realtà si tratta di una soluzione che conosciamo già e che di certo sarà apprezzata anche alle nostre latitudini.

Lenovo Tab QT K11 Pro: che cosa sappiamo finora

Design e display

Il dispositivo in questione, infatti, altro non sarebbe che il rebrand internazionale del modello Xiaoxin Pad Plus 2021 lanciato qualche tempo fa in patria. Pensavamo che il tablet sarebbe arrivato da noi come Lenovo Tab P11 Plus, ma a quanto pare i piani del colosso cinese sono altri. In base alla certificazione di Google Play Console, il terminale dovrebbe debuttare in versione Global come Lenovo Tab QT K11 Pro Wi-Fi.

Volendo prendere per buona l'ipotesi del rebrand, in questo caso sappiamo già quali specifiche dovrebbe avere il tablet. Di conseguenza è lecito immaginare che troveremo un ampio pannello LCD da 11″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) ed un corpo da 7.9 mm di spessore e 520 g di peso.

Hardware

Lenovo's Xiaoxin Pad Plus will globally launch as Lenovo Tab QT K11 Pro WiFi, gets certified by Google Play.



-Snapdragon 750G

-11", LCD, 1200 x 2000

-13MP

-8MP

-7700mAh

-Dual speakers tuned by JBL pic.twitter.com/cLJME6LbxU — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) July 23, 2021

In termini di scheda tecnica non dovremmo trovare grossi stravolgimenti. Lenovo Tab QT K11 Pro Wi-Fi avrà quindi a bordo lo Snapdragon 750G ed è quindi probabile che sarà lanciata sia la versione solo Wi-Fi che quella con connettività 5G e supporto SIM. Completano il quadro una batteria da 7.000 mAh con ricarica rapida QC3.0, una configurazione Quad Speaker JBL e – lato memorie – almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

La fotocamera principale sarebbe un sensore da 13 MP, accompagnato da una selfie camera da 8 MP.

Lenovo Tab QT K11 Pro: indiscrezioni su prezzo e uscita

Purtroppo non ci sono ancora dettagli circa il periodo di uscita ed il prezzo di vendita. Probabile che il debutto avverrà nel corso delle prossime settimane ed aggiorneremo questo articolo non appena ne sapremo di più su Lenovo Tab QT K11 Pro e il suo legame con la “presunta” controparte cinese XiaoXin Pad Plus 2021.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu