Smart Switch e Webcam a metà prezzo con la promo di Flytise

La casa smart è un po' il desiderio o comunque una necessità per molti utenti. Per ovviare però, si necessita di accessori atti a rendere intelligente la casa ma anche per utensili per il lavoro, tipo uno Smart Switch Wi-Fi o una webcam come quelli di Flytise, che con una nuova promo che li pone in offerta a metà prezzo con il codice sconto su Amazon.

Flytise: tutte le caratteristiche dello Smart Switch Wi-Fi e della webcam in offerta con codice sconto

Prima di capire come ottenere il super prezzo in sconto, bisogna conoscere bene i prodotti proposti. Partendo dallo Smart Switch Wi-Fi, abbiamo un prodotto dalle alte comodità che ci permette di accedere alle funzioni intelligenti come l'illuminazione o i vari elettrodomestici anche mossi dagli Assistenti Vocali come Alexa, Google Home, ma anche avere un timer, un controllo remoto e tutto quanto si possa fare con un dispositivo del genere. Se poi il tutto è gestibile da una semplice applicazione Android o iOS, diventa ancora più semplice.

Passando alla webcam, abbiamo un prodotto molto comodo con risoluzione in Full HD (1080p), microfono integrato, Auto-Focus, con connessione USB, ma anche la possibilità di ruotarla a 360° e anche in verticale. Comodissima anche la compatibilità con molti sistemi operativi.

Potete trovare questi accessori Flytise su Amazon, ad un ottimo prezzo totalmente dimezzato dal codice sconto dedicato da applicare al checkout. La promozione è valida fino al prossimo 30 luglio 2021.

