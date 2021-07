OPPO è pronto ad un ecosistema in grado di competere con Xiaomi

Uno degli obiettivi sempre meno segreti dei brand cinesi di tecnologia è sicuramente la realizzazione di un ecosistema smart. Chi da anni ci riesce con successo è senza dubbio Xiaomi, che ne ha uno vastissimo, ma con ottimi risultati anche Huawei e Samsung (quest'ultima però sudcoreana). A chi manca, ma vuole e può realizzare un ecosistema smart completo è sicuramente OPPO, che in un teaser ha svelato i suoi piani.

OPPO: nell'ecosistema tablet, notebook ed…un'auto?

A rivelare l'esistenza di questo teaser della “Green Factory” è stato Digital Chat Station, che si è preso la briga anche di rinominare ciò che è possibile vedere. Si parte da accessori più concreti come cuffie over-ear, power bank, uno spazzolino elettrico smart, un robot aspirapolvere, oppure un vacuum più standard e vari smart speaker, per poi arrivare a dispositivi più ambiti come il tablet ed un notebook, ad oggi inediti per OPPO, ma soprattutto un visore VR, un hoverboard e addirittura un'auto (vero sogno del brand di Tony Chen).

Insomma, OPPO a tutto tondo in quella che ad oggi è solo un'immagine ma che negli anni potrebbe diventare, se non sicuramente, una realtà importante che porrebbe il brand in una posizione di vantaggio commerciale. A dire il vero, l'universo Oujia (Oplus in inglese) ci ha già messo lo zampino con Realme, che ad oggi è seriamente d'ispirazione per la casa madre per quanto riguarda l'ecosistema con prodotti molto interessanti lanciati in India. Capiremo nel corso dei mesi quanto diverrà concreto di questo progetto.

