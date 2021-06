Recensione Odec OD-WB01: videochiamate essenziali e senza fronzoli

Essendo diventata la webcam tutta d'un tratto necessaria sia per il lavoro, sia per l'istruzione, sono tornati in auge tanti modelli che credevamo lontani. E salvo utilizzi specifici, non sempre necessario spendere molto per avere buoni risultati e lo dimostra la webcam Odec OD-WB01, protagonista della nostra recensione.

Recensione Odec OD-WB01 | Webcam

Contenuto della confezione

A parte la classica scatola di Odec amica dell'ambiente, la confezione della webcam OD-WB01 in recensione non ha praticamente nulla se non il dispositivo con otturatore e la manualistica. D'altronde, essendo un prodotto cablato, probabilmente non ha bisogno di altro.

Design e materiali

Nonostante sia realizzata puramente in policarbonato e materiali gommati, è tutto sommato piacevole da vedere, perché ricorda quelle più in voga ultimamente di marchi più blasonati, con ovviamente funzioni mancanti ma la giustifica il prezzo. La lente dell'obiettivo è scoperta, a differenza ad esempio di questa Anker, quindi il rischio polvere è concreto. Il supporto è solido e ben fatto.

Qualità Video e Audio – Recensione Odec OD-WB01

Quando parliamo di essenzialità, ci riferiamo proprio al comparto tecnico. La qualità video della webcam Odec OD-WB01 è sufficiente, anche perché abbiamo un sensore CMOS da 1/2.9″ da 2 MP, che permette di registrare e connettersi alle videochiamate in risoluzione 1080p a 30 fps. Dobbiamo dire che ci è sembrata fluida alla vista, sebbene non sia la più definita delle videocamere.

Apprezzabile il campo di visuale a 85°, prende un'ottima area di visualizzazione e quindi potete estendere in maniera concreta ciò che mostrate. Forse la resa è un po' scura. Per l'audio, vale lo stesso discorso: sufficiente per farci sentire bene, i 2 microfoni fanno quello che devono e non si può chiedere di più, ma forse per quello che spendiamo, sarebbe anche troppo. Non è presente un'applicazione dedicata e anche qui viene da chiedersi perché richiederla, se il costo è low budget.

Recensione Odec OD-WB01 – Prezzo e conclusioni

Il succo della recensione di questa webcam Odec sta tutto qui: il prezzo. Trovare una videocamera per smart working e DaD (più per il primo utilizzo, visto l'andazzo) che lavori decentemente e che costa appena meno di 21€ non è facile e questa OD-WB01 si distingue per questo, così come hanno fatto gli auricolari del brand.

Quindi, se proprio vi serve un prodotto maneggevole, senza fronzoli, essenziale e immediato nell'utilizzo ma senza che si disturbino costi importanti, è giusto che compriate questa webcam. Se invece volete fare gli streamer, ahinoi, non è il prodotto che stavate cercando.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu