Stile e audio al top con gli Edifier NB2 a meno di 40€

Gli auricolari TWS svolgono tutti più o meno lo stesso ruolo, ma non sempre riescono ad avere un design degno di nota. Poi ci sono auricolari TWS, per giunta ANC, come gli Edifier NB2 che uniscono stile e prestazioni ad un prezzo davvero interessante grazie all'offerta su AliExpress con spedizione da Europa.

Edifier NB2: tutto sugli auricolari TWS ANC a prezzo super

Come già detto, il design è il punto forte di questi auricolari Edifier, che si distinguono per avere un look metallico e trame ben squadrate, ma soprattutto una finitura opaca, non comune. Passando alle specifiche però, abbiamo dei driver dinamici da 10 mm che permettono un ascolto più corposo. Oltre a ciò, abbiamo anche la cancellazione del rumore attiva, con potenzialità fino a 35 dB di riduzione.

Non manca la modalità Trasparenza, il rilevamento dell'orecchio, un pairing sostanzialmente rapido con il Bluetooth 5.0, una batteria da che garantisce fino a 23 ore con la custodia di ricarica. La certificazione di impermeabilità è IP54. Presenti inoltre controlli smart, il tutto regolabile con l'applicazione dedicata (cosa non da poco visto il prezzo). Non manca, molto apprezzabile, la modalità di bassa latenza per gaming e video.

Trovate gli auricolari TWS Edifier NB2 in offerta su AliExpress al prezzo di 38.1€, costo ottenibile grazie al codice sconto dedicato ed una serie di Coupon applicabili se pagate con PayPal ed al checkout. Senza dimenticare la spedizione da Europa gratis.

