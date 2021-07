Samsung Galaxy Watch 4 Classic sarà l’altro modello della serie

Come ogni brand dominante di mercato che si rispetti, le soluzioni proprietarie di Samsung sono sicuramente molto ampie ed estese ad ogni campo. Tizen, su tutti, è il progetto a cui Samsung tiene di più, ma potrebbe non essere più la soluzione adottata sui suoi smartwatch Galaxy Watch, che potrebbero adottare Wear OS od un suo derivato dopo tanti anni nella prossima serie Watch 4 e Active 4.

Aggiornamento 01/07: La serie Watch 4 di Samsung trova un nuovo modello dal nome Classic, che sostituisce l'Active. Trovate tutto in “Design e specifiche”.

Samsung Galaxy Watch 4/Active 4: cosa sappiamo ad oggi

Passaggio a Wear OS o One UI Watch?

Samsung's new watch will use Android to replace Tizen. — Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021

La prima premessa da fare su questi nuovi Samsung Galaxy Watch 4 e Active 4 nasce da un leak che anticipa che avremo un cambio di software da Tizen a Wear OS di Google, che quindi prenderebbe posto negli indossabili del colosso sudcoreano andando a portare una maggiore collaborazione tra smartphone e smartwatch porterebbe l'utente ad una maggiore fruibilità dei contenuti interconnessi.

Quindi, Galaxy Watch 4 sarebbe un nuovo inizio per Samsung, che quanto meno per i wearable, si affiderebbe a Google, andando in diretta competizione proprio con i prossimi FitBit appena acquisiti dal brand, ma anche con questa lista di smartwatch dotati dell'Android per indossabili.

Negli ultimi tempi però, pare che stia avanzando l'ipotesi di un sistema operativo ibrido, con elementi di Tizen OS e Wear OS e che arriverebbe con un nome inedito. E questa ipotesi è confermata dalle prime informazioni in merito alla One UI Watch, praticamente una fusione tra i due sopracitati sistemi operativi e che si avvicina di molto al concetto sviluppato da Apple per WatchOS.

Ma cosa ci aspetta per questo nuovo sistema? Tante novità, a quanto pare, come l'installazione automatica delle applicazioni, maggiori fusi orari, con possibilità di visualizzarli sull'orologio. Tra l'altro, per chi si avvale di un elenco di contatti bloccati, essi verranno sincronizzati sullo stesso Watch. Inoltre, la personalizzazione del quadrante sarà al centro del progetto, con possibilità di realizzarlo come meglio crediamo. Infine, il menù di Impostazioni somiglierà a quello degli smartphone Samsung Galaxy con One UI, dando quel senso di continuità ad oggi mancante.

Design

La gamma di smartwatch di Samsung con Wear OS doveva ospitare ben quattro modelli di Galaxy Watch. Nell'ordine, essi dovevano essere i due Watch Active 4 (il 39 mm con codename SM-R865N ed il 43 mm SM-R875N), ma anche i due Watch 4 (il 41 mm SM-R885N ed il 45 mm SM-R895N).

Tuttavia, secondo nuovi leak, la serie Active sarebbe stata cancellata e i primi render riportati sembravano solo relativi alla serie Watch 4, che avrebbero in realtà una circonferenza da 40 e 44 mm, con un display dotato di vetro Gorilla Glass DX+.

Questi nuovi modelli dovrebbero inoltre ottenere anche un chipset tutto nuovo (che sia un Qualcomm Snapdragon Wear?) e soprattutto abbandoneranno Tizen OS facendo spazio a Google.

Nelle scorse settimane, abbiamo imparato a conoscere tramite i leak di OnLeaks i render dei Samsung Galaxy Watch 4, come già detto sembravano riferiti alla serie Active, che si mostrano molto sottili, in un certo senso eleganti, grazie soprattutto ai colori scelti: Nero, Verde, Argento e Oro Rosa.

1 di 2

A confermare il tutto però, ci pensano finalmente i render venuti fuori dai poster di Samsung dei leak di 91Mobiles, che mostra i modelli già visti sopra ma in veste ufficiale, con i colori già visti e soprattutto con il form factor già visto.

A far compagnia al modello base però ci pensa la nuova serie Galaxy Watch 4 Classic, molto più elegante e mirata ad una fascia più alta, adottando anche una cassa in acciaio inossidabile. I formati sono quelli riportati in precedenza e saranno per la precisione tre: 42, 44 e 46 mm, quindi una quadrante per ogni esigenza.

Specifiche tecniche

Passando a quelle che saranno le specifiche tecniche, apprendiamo la certificazione che ci porta a conoscere la batteria sia nella configurazione da 40 mm, sia nella configurazione da 44 mm. Per la prima, abbiamo un modulo da 247 mAh, mentre per il secondo abbiamo invece un modulo da 340 mAh e non sarà una già vociferata capacità da 472 mAh, effettivamente ad oggi troppo grande per uno smartwatch.

Questi dettagli sono poi coadiuvati dalla certificazione FCC che aggiunge il supporto al Wi-Fi Dual Band, NFC, GNSS e ovviamente il Bluetooth. In più, sarebbe presente l'Audio Playback, utile per ascoltare musica direttamente dallo smartwatch. Ma la funzione interessante sembra essere quella portata dal sensore BIA per misurare il grado di grasso corporeo. Inoltre, sarà dotato della certificazione MIL-STD-810G, resistenza all'acqua fino a 5 ATM e sopratutto ci sarà il GPS.

Samsung Galaxy Watch 4 – Prezzo e data di uscita

Ma quando arriveranno i nuovi Watch di Samsung? Secondo il leak di Roland Quandt, tutta la serie è entrata in produzione di massa, quindi è molto facile arrivi presto. E per presto si intende per il mese di agosto 2021, precisamente il 3 agosto, quando dovrebbero essere presentati anche i pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Flip 3. La sorpresa però potrebbe già essere il prossimo 28 giugno, quando Samsung terrà un suo evento Unpacked al Mobile World Congress, dove potrebbero essere solo annunciati e poi venduti in seguito. Capiremo poi a quanto ammonterà il prezzo di smartwatch che non saranno certo economici.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu