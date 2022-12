OnePlus Nord 3 potente come un top di gamma grazie a MediaTek

Ormai la serie Nord è diventata uno dei punti cruciali della politica della compagnia cinese, con tanti nuovi modelli in dirittura d'arrivo. Tra questi abbiamo OnePlus Nord 3, dispositivo di fascia medio alta che promette faville e che è già protagonista di diversi leak che ne svelano dettagli su specifiche tecniche ed uscita sul mercato.

Aggiornamento 09/12: un leaker ci rivela quello che sarebbe il chipset dentro a OnePlus Nord. Trovate tutti i dettagli nel paragrafo “Hardware”.

OnePlus Nord 3: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Nonostante ci siamo varie informazioni sulle specifiche, del design non sappiamo ancora nulla. Stando alle varie indiscrezioni, OnePlus Nord 3 sarebbe dotato di un pannello AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) e un punch-hole centrale per ospitare la fotocamera frontale. Ovviamente ci aspettiamo la presenza di un lettore d'impronte sotto lo schermo di tipo ottico e di un refresh rate avanzato, a 90 Hz oppure 120 Hz secondo altre voci.

Hardware

Se il design è ancora un mistero, non lo sarebbe la parte hardware. Si vocifera la presenza del MediaTek Dimensity 8200, chipset octa-core realizzato a 4 nm da TSMC con CPU octa-core (1 x 3,1 GHz A78 + 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G610 MC6. Lato memorie ci sarebbero fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di archiviazione di tipo UFS 3.1. Una delle caratteristiche principali di Nord 3 sarebbe la batteria, una 4.500 mAh con supporto alla ricarica ultra-rapida da 150W, soluzione vista per la prima volta a bordo del “cugino” Realme GT Neo 3. La parte software vedrà protagonista Android 13, con la OxygenOS 13.

Per la fotocamera dovremmo trovare un modulo selfie da 16 MP mentre il comparto principale farà affidamento su un sensore Sony IMX766 da 50 MP (f/1.8) accompagnato da due sensori da 8 e da 2 MP, presumibilmente grandangolo e macro.

OnePlus Nord 3 – Prezzo e uscita

Si sa poco o nulla in merito all'uscita di OnePlus Nord 3: il lancio dovrebbe avvenire nel Q1 2023, anche se mancano conferme. Per il prezzo di vendita, non ci sono indiscrezioni: il predecessore è stato lanciato a 399€, quindi ci aspettiamo di certo una cifra simile.

