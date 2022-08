Ci sarà anche OnePlus 10RT? Gli indizi raccolti finora

Con il matrimonio tra OPPO e OnePlus le cose sono cambiate parecchio per la compagnia di Pete Lau. Senza entrare troppo nel dettaglio, la strategia dell'azienda si è fatta più “complessa”, con cambi di serie, rebrand e varie ramificazioni delle famiglie di dispositivi del brand. OnePlus 10RT potrebbe rappresentare l'ennesimo modello che va ad aggiungersi alla gamma: ma cosa possiamo aspettarci? Si tratta davvero di uno smartphone inedito?

OnePlus 10RT si farà? Ecco che cosa sappiamo

Al momento OnePlus 10RT è più un'indiscrezioni che un dispositivo concreto: la compagnia cinese sta per lanciate il modello 10T in India, conosciuto come Ace Pro in patria. C'è spazio anche per un altro modello? Secondo un noto insider, OnePlus lancerà il nuovo dispositivo 10RT prossimamente: questo avrà dalla sua una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con IMX766, OIS, grandangolo e macro. Vi ricorda qualcosa? Si tratterebbe dello stesso comparto del cugino 10T, già confermato dalla stessa azienda.

Le indiscrezioni continuano con i primi benchmark: lo smartphone sarebbe apparso su Geekbench con la sigla CPH2413, la stessa vista in una certificazione BIS di qualche tempo fa. Inoltre i risultati lasciano poco spazio ai dubbi: il terminale sarebbe mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1. A questo punto è bene non dare per scontata l'esistenza del dispositivo, ma iniziare a fare ipotesi differenti. Forse OnePlus 10RT è in realtà il modallo 10T, in arrivo tra pochi giorni in India e Cina, e i vari insider hanno preso una leggera svista (complice la “complessità” a cui accennavamo in apertura). In alternativa, il device chiamato 10RT potrebbe essere un rebrand per un altro mercato.

Per ora queste sembrano le ipotesi più plausibili: non appena ci saranno novità (se arriveranno leak più affidabili) vi aggiorneremo con tutti i dettagli!

