Huawei mostra “per errore” il suo pieghevole con fotocamera sotto il display

Non è passato molto tempo dalla presentazione di HarmonyOS 3.0, l'ultima versione del sistema operativo proprietario di Huawei. Nel teaser promozionale è apparso per la prima volta un misterioso smartphone pieghevole, che se da un lato – ovvero quello posteriore – sembra ricordare molto Huawei P50 Pocket, dall'altro lato presenta delle piccole, grandi differenze che lasciano intuire che un nuovo foldable sia in dirittura d'arrivo.

Questo potrebbe essere il primo smartphone Huawei con fotocamera sotto lo schermo

Non è ancora chiaro di quale dispositivo possa trattarsi, ma il teaser in questione mostra un dispositivo leggermente diverso da Huawei P50 Pocket. Rispetto all'attuale pieghevole, che come ben sappiamo presenta un display con punch hole per la selfie camera, il video promozionale di HarmonyOS 3.0 mostra uno smartphone a tutto schermo, privo di interruzioni di alcun tipo.

Il dispositivo sembra infatti adottare un design con fotocamera sotto il display: prestando particolare attenzione alle immagini, infatti, appare un forellino appena percettibile. Questo, dunque, potrebbe essere a tutti gli effetti il primo smartphone Huawei dotato di under screen camera. Stando a quanto riferito dalla fonte, questo smartphone potrebbe essere la soluzione brevettata da Huawei lo scorso anno con il codice “CN306350871S”.

Il brevetto aveva a che fare con un dispositivo la cui back cover adottava un processo di giunzione, con la parte superiore realizzata in metallo o in vetro e la parte inferiore era in pelle liscia. Il display, invece, non presentava fori né altri tipi di interruzioni.

