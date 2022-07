I gadget Xiaomi per gli amici a 4 zampe arrivano sul mercato Global

Prosegue l'impegno da parte di Xiaomi di espandere anche in occidente il proprio ecosistema fatto di innumerevoli gadget. Lo abbiamo visto di recente con la Xiaomi TV più grande di sempre, adesso disponibile anche sul mercato Global. Ma questa volta non parliamo di smartphone, di notebook o di dispositivi elettronici per intrattenimento o lavoro, bensì di due prodotti per i propri animali domestici. Ne abbiamo visti di ogni tipo sul mercato cinese, grazie soprattutto allo sconfinato catalogo di YouPin: giocattoli, anche di piuttosto bizzarri, tiragraffi, incredibili lettiere smart e strumenti per la pulizia e per l'igiene domestica.

Xiaomi pensa anche ai nostri animali domestici, non più soltanto in Cina

Ma se finora dovevamo accontentarci dell'importazione dalla Cina o dai rivenditori online, adesso Xiaomi Global ha deciso di metterci lo zampino (termine mai più azzeccato, in questo caso). E lo ha fatto con due prodotti: il primo è lo Xiaomi Smart Pet Food Feeder, un dispenser 24h in grado di sfamare cani e gatti in maniera automatica. Uno strumento molto comodo per chi non è spesso in casa, in quanto può regolare quantità e tempo di erogazione dei croccantini.

Dentro c'è un meccanismo a 6 griglie e un mescolatore in silicone, oltre a una chiusura a tripla sigillatura che impedisce l'infiltrazione di umidità. È possibile utilizzarlo anche tramite l'app Mi Home per erogare cibo da remoto, anche quando non si è a casa. Grazie a due set di sensori interni, si può controllare la quantità di cibo rimanente e ricevere una notifica quando sta finendo. Dentro è possibile immagazzinare fino a 1,8 kg di croccantini, garantendo una media di 20 giorni di alimentazione (variabile in base all'animale). C'è anche un piccolo gruppo di continuità, in modo da poter continuare a funzionare in caso di blackout, oltre al cavo d'alimentazione in nylon intrecciato contro i morsi e un sistema di sicurezza che blocca il meccanismo d'erogazione nel caso l'animale ci metta la zampa.

L'altro prodotto si chiama Xiaomi Smart Pet Fountain ed è incaricato di gestire l'erogazione dell'acqua per cani e gatti. Il suo meccanismo simula un ruscello d'acqua, in modo da tenere in circolo l'acqua e far sì che sia costantemente ossigenata ed eviti di ristagnare e provocare possibili malesseri per l'animale. Possiede un sistema di filtraggio a 4 stadi che gli permette di filtrare sporco, peli, cloro e ioni Ca o Mg che potrebbero provocare malattie come calcoli renali.

La pompa d'erogazione dell'acqua funziona entro i 30 dB, in modo da non disturbare gli animali domestici. Anche in questo caso, il dispenser può essere controllato tramite l'app Xiaomi Home, in modo da tenere sotto controllo il livello dell'acqua; sulla scocca sono comunque presenti anche dei LED che permettono di vedere al volo se ci sia bisogno di riempire la vaschetta interna (per un massimo di 2 litri). Sempre tramite l'app si può scegliere fra le due modalità di erogazione: Standard per l'erogazione continua e Smart per l'erogazione frequente di giorno e intermittente di notte.

Per il momento, Xiaomi Global non ha specificato né quando né dove né a che prezzo verranno proposti Smart Pet Food Feeder e Fountain. Appena ci saranno più dettagli in merito, non mancheremo di farvelo sapere.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il