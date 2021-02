Quando si parla di accessori per i nostri amici a quattro zampe, Xiaomi non si è mai tirata indietro, anche grazie alla valanga di brand partner che operano tramite la piattaforma YouPin. Tra questi proviamo appunto PETKIT, azienda che abbiamo già incontrato in varie occasioni, specializzata in dispositivi intelligenti per animali. Questa volta PETKIT e Xiaomi YouPin si sono superate con una lettiera smart futuristica, una soluzione completa a 360° che renderà il vostro micio indipendente al 100% (per la vostra gioia).

Xiaomi YouPin presenta la lettiera del futuro: smart

Per quanto riguarda il design della nuova lettiera smart di PETKIT, si tratta di un modulo chiuso, realizzato in ABS e dotato di 12 sensori ad altra precisione per individuare tutti i cambiamenti nell'ambiente circostante. Il look ricorda quello di una capsula di atterraggio, un po' Sci-Fi, o se preferite restare con i piedi per terra assomiglia quasi ad una piccola lavatrice. Trattandosi di una soluzione chiusa escrementi ed odori resteranno al sicuro all'interno, lontani dalla vista e dal vostro naso.

Ma la vera rivoluzione è all'interno della lettiera, la quale monta un modulo rotante; i sensori rilevano la presenza del gatto e alla sua uscita, il dispositivo si occuperà di coprire gli escrementi in modo automatico e svuotarli nella vaschetta posta nella parte inferiore della lettiera. Ciliegina sulla torta, una volta svuotato il contenuto – e ovviamente quando il gatto non è presente all'interno – viene spruzzato uno spray deodorante e antibatterico per disinfettare e profumare l'ambiente.

Non vi basta ancora? Bene, perché non finisce qui: la lettiera smart di PETKIT lanciata su Xiaomi YouPin è in grado di interfacciarsi con il vostro smartphone. Il dispositivo invia una notifica ad ogni “pulizia” e inoltre segnala eventuali problemi (o quando la vaschetta è da svuotare).

Il prezzo delle nuova lettiera PETKIT lanciata su Xiaomi YouPin non è di certo una cifra accessibile per tutti: il dispositivo è già disponibile per noi occidentali grazie allo store AliExpress, ma si parla di ben 513€ (qui trovate il link all'acquisto)! Insomma, se avete disponibilità e pensate che il vostro micio meriti solo il meglio del meglio, allora questa lettiera futuristica potrebbe fare di certo al caso vostro!

Avete ancora fame di offerte? Allora date un'occhiata agli sconti in tempo reale su AliExpress tramite il box qui sotto; inoltre trovate anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato allo store, in modo da non perdere nemmeno un'occasione!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu