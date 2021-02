Lo scalda-tazza Xiaomi YouPin è il gadget immancabile sulla scrivania

Il freddo continua ad attanagliare le nostre giornate e un oggetto come lo scalda-tazza Xiaomi YouPin può risultare molto comodo. Se siete amanti del caffè lungo, ma anche di thè e tisane, conoscerete bene la brutta sensazione di ritrovarselo tiepido, o ancora peggio freddo, nel bicchiere. Inutile dire che nell'ecosistema Xiaomi c'è anche un dispositivo in grado di contrastare questo fastidioso.

Dopo Xiaomi YouPin, lo scalda-tazza è disponibile anche su Aliexpress

Realizzato dall'azienda di terze parti Foshan Sanjie Tea Culture, lo scalda-tazza visto su Xiaomi YouPin può tramutarsi nel compagno di tutti i giorni, specialmente per chi (come noi) passa la maggior parte del suo tempo alla scrivania. Anziché affidarsi ai più ingombranti e scomodi thermos, questa piastra permette di rendere riscaldante qualsiasi tazza in ceramica e porcellana. È dotata di un sensore che rileva il posizionamento di un oggetto realizzato in questi due materiali, dando il via al meccanismo di riscaldamento. Questo permette alla bevanda di mantenere una temperatura costante di 55° C.

Differentemente ad altri prodotti del genere, funziona tramite cavo elettrico a 12V anziché via USB, perciò può essere utilizzato anche laddove non ci sia un PC a portata di mano. In modo da evitare sprechi e rischi, si auto-spegne dopo 8 ore di inutilizzo. Disponibile nelle colorazioni e forme White Square e Black Round, è disponibile su Aliexpress ad un prezzo di circa 28€.

