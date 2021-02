Riconoscere un top gamma che si rispetti, al giorno d'oggi, è fatto di piccoli aspetti. Tra questi, c'è sicuramente il display, con relativo pannello e tra i top gamma, si favorisce spesso una soluzione con tecnologia OLED o simile. E i produttori più attenti ai dettagli, come Huawei e Honor, non perdono tempo per rifornirsi di pannelli AMOLED per ingenti quantità dei loro smartphone flagship del 2021.

Visionox protagonista con i display AMOLED degli smartphone Huawei e Honor

Stando a quanto riferiscono persone vicine sia all'ambiente di Huawei che a quello di Honor, i due brand avrebbero fatto richiesta a Visionox, che è salito alla ribalta dopo aver prodotto il pannello per fotocamera sotto il display di Axon 20, per milioni di unità. Quello che fa specie è che la richiesta di Huawei è di 5 milioni di pannelli, mentre Honor si è sbilanciata a praticamente il doppio, puntando a più top gamma dopo V40, con oltre 10 milioni di pezzi richiesti.

Questa scelta riflette quella che è la situazione di stallo che sta vivendo Huawei e la grande spinta sia produttiva sia mediatica (in Cina, s'intende) che sta vivendo la nuova Honor, che punta a prendersi il mercato quanto prima, soprattutto forte di fornitori di livello. Tutto questo, inoltre, è un boost economico non indifferente per Visionox, che si ritroverebbe protagonista e fortemente competitivo contro colossi del settore che hanno spesso e volentieri prodotto pannelli di grande qualità con la stessa tecnologia.

