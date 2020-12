Questo gadget Xiaomi YouPin è essenziale se avete un gatto e potete averlo per 23€

La gestione di un gatto (o più) può rivelarsi più problematica di quanto si potrebbe pensare e le aziende che operano su Xiaomi YouPin lo sanno. In primis Petoneer, azienda che si è specializzata nella realizzazione di prodotti pensati per i nostri amici a 4 zampe. Quello che ha attirato più l'attenzione è sicuramente questo bizzarro occhio di Sauron, ma ci sono anche gadget più canonici come i distributori di cibo ed acqua. Oltre alla sua alimentazione, chi ha un gatto in casa sa che bisogna curare anche la componente relativa ai bisogni fisiologici. Non solo per loro, cercando di tenere la lettiera quanto più pulita possibile, ma anche per noi e la salvaguardia del nostro olfatto.

LEGGI ANCHE:

L’asciugacapelli Xiaomi YouPin vi prepara in soli 3 minuti

Su Xiaomi YouPin è disponibile un gadget anti-puzza per il vostro gatto domestico

Innanzitutto, mi sento di fare un suggerimento basato sull'esperienza personale. Se avete problemi di odori con i bisogni del vostro gatto, provate a sostituire il composto sabbioso che tutti conosciamo con il pellet. Usare il combustibile in legno come sostitutivo non significa soltanto avere un impatto minore sull'ambiente, ma anche ottenere un odore molto più vivibile. Detto questo, l'oggetto presentato su Xiaomi YouPin è praticamente la versione alternativa dell'elimina-odori per la lettiera del gatto vista in precedenza. A differenza del modello Pro, qua abbiamo un gadget più facile da installare, potendo essere montato direttamente all'interno della lettiera.

All'interno di questa capsula plastica, da attaccare dentro alla lettiera, c'è un sistema a ioni negativi che distrugge le cellule dei di batteri e ne inibisce la riproduzione. Ciò va a beneficio sia del gatto che dei suoi padroni, funzionando 24 ore su 24 e garantendo un'aria più vivibile. Integra un sensore IR che rileva il movimento del gatto, in modo da disattivarsi quando entra ed attivarsi quando esce.

Pur essendo pensato con i mente i micetti, Petoneer fa presente che questo elimina-odori può essere usato anche altrove: scarpiere, frigoriferi, dispense, armadi, cestini e così via. Al suo interno c'è una batteria da 2.600 mAh, ricaricabile via USB Type-C, che garantisce fino a 4/7 giorni di utilizzo continuato. Si può connettere via Bluetooth allo smartphone per sapere lo stato della carica residua, oltre a sapere quante volte il gatto è entrato dentro alla lettiera. Quando la batteria sta per finire, l'indicatore LED inizia a lampeggiare di rosso per farcelo sapere.

Potete acquistare l'elimina-odori di Petoneer direttamente da Aliexpress al costo di circa 23€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu