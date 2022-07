Xiaomi annuncia quali modelli non avranno più aggiornamenti

Con il passare del tempo, è fisiologico che vengano interrotti gli aggiornamenti per gli smartphone, una regola che vale anche per Xiaomi. Come spiegato in questo articolo, ogni produttore ha la sua politica degli aggiornamenti e c'è chi ne rilascia di più, chi ne rilascia di meno, chi più frequentemente e chi meno. Nel caso di Xiaomi, lo sviluppo degli aggiornamenti va avanti tramite due vie principali: il ramo Stabile e quello Beta. Quest'ultimo ci risulta utile non soltanto per scoprire quali siano le ultime novità della MIUI, ma anche per capire quali smartphone saranno aggiornati e quali no.

Diversi modelli Xiaomi e Redmi non riceveranno più aggiornamenti a breve: ecco quali

Chi segue il programma MIUI Beta potrebbe già saperlo, ma molti altri ne sono ignari, anche perché il beta testing va avanti perlopiù in Cina ed è in madrepatria che vengono prese le decisioni principali. Mi riferisco all'interruzione del supporto Beta per 12 modelli di smartphone Xiaomi e Redmi, ovvero i seguenti modelli:

Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Youth (Lite Zoom), Mi CC9 Pro (Mi Note 10/Pro)

Redmi K30 (POCO X2), K30 5G, K30i 5G, K30 Pro (POCO F2 Pro)

A partire dal 18 luglio, i modelli Xiaomi e Redmi succitati non riceveranno più aggiornamenti MIUI Beta. Questo significa che da quel momento in poi riceveranno soltanto gli aggiornamenti MIUI Stabile fintanto che non saranno state implementate tutte le novità previste e risolti eventuali bug. Questo quindi non significa che non riceveranno più nessun aggiornamento, ma che quasi sicuramente saranno i prossimi modelli che entreranno a far parte della famigerata lista EOS. Ci si augurerebbe che modelli come Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e POCO F2 Pro ricevessero Android 13, essendo nati con Android 10, ma questa notizia non fa ben sperare.

