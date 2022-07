Niubility B20 a meno di 600€ e compressore in omaggio: cosa chiedere di più?

Le eBike hanno un mercato che spesso le vede costare cifre abbastanza alte per le loro qualità e caratteristiche, ma ci sono modelli che fanno del rapporto qualità/prezzo un vanto. Una di queste può essere la bici elettrica Niubililty B20, che va in offerta con codice sconto su Geekbuying e spedizione dai magazzini europei dello store.

Codice sconto Niubility B20: come risparmiare sulla bici elettrica in offerta

Il modello B20 è una eBike che possiamo definire compatta, adatta alla città e facile da trasportare, essendo anche pieghevole, con il suo corpo in alluminio e le sue ruote da 20″. Oltre a questo, abbiamo anche una parte elettrica che prevede un motore da 350W ed una batteria da 36V/10.4 Ah, che garantiscono un'autonomia fino a 50 km.

Tra le sue caratteristiche troviamo inoltre un cambio Shimano a 6 velocità, un carico di portata fino a 120 Kg, un'inclinazione massima di 12°, un controller per carica e velocità, una luce LED anteriore per le passeggiate notturne e freni a disco. Presente infine una certificazione IPX6 per le tratte sotto la pioggia.

Se volete acquistare la bici elettrica Niubility B20 in offerta, potete utilizzare il codice sconto di Geekbuying per ottenerla ad un prezzo molto competitivo, con la comodità della spedizione dall'Europa. In più, per chi la acquista, c'è anche il gradito omaggio del compressore portatile. N.B. Se non doveste visualizzare il box correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

