Mai più gatti pigri con questo nuovo gadget Xiaomi YouPin

Sulla piattaforma di crowdfunding della casa cinese abbiamo trovato spesso soluzioni pensate per i nostri amici a quattro zampe, sia dispositivi per intrattenerli che prodotti legati all'igiene. Insomma, Xiaomi pensa anche ai mici e l'ennesima prova arriva con Plush Pie Smart Pet, il giocattolo intelligente per gatti lanciato su YouPin e pensato per divertire anche i più pigroni, ora disponibile anche per noi grazie ad AliExpress!

Aggiornamento 12/01: il giocattolo per gatti smart di Xiaomi arriva anche su AliExpress. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi YouPin presenta Plush Pie Smart Pet, il giocattolo per gatti intelligente

Ovviamente non si tratta di un gadget completamente inedito: Plush Pie Smart Pet di Xiaomi YouPin riprende un'idea già vista ma promette ore e ore di divertimento per i nostri gatti (e anche per i “padroni). Il giocattolo smart può essere controllato da remoto tramite smartphone, in modo da rendere l'utente partecipe. Il dispositivo è realizzato in ABS e PVC, pesa solo 49 grammi ed è dotato di una combinazione di colori che attirerà fin da subito l'attenzione del micio.

Grazie alla connettività Bluetooth e all'app Xiaomi è possibile controllare i movimenti del dispositivo grazie al nostro telefono; inoltre sono presenti tre modalità di gioco (rotazione continua, manuale e in base all'interazione ricevuta). Il gioco è dotato di una batteria da 3.000 mAh e di luci LED a tre colori (rosso, blu, verde) per attirare ancor di più l'attenzione.





Il giocattolo per gatti Plush Pie Smart Pet da Xiaomi YouPin debutta su AliExpress ed è già in offerta lampo ad un prezzo accessibile. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

