Recensione ILIFE EASINE W100: aspira e lava, tutto in una volta

Voglio cominciare con questa frase: “Una cosa è certa: il 2022 sarà l'anno degli aspirapolvere intelligenti, in grado di lavare (per davvero) i pavimenti.”. Questo è un estratto della recensione di Tineco Floor One S5, del nostro buon Dario, che ancor prima di iniziare la propria disamina del prodotto ha deciso di esordire così. Approvo in pieno questo suo pensiero, anche alla luce dei fatti, perché ad oggi il numero di questi device è veramente elevato. Non tutti, però, sono ancora disposti ad affidare le proprie pulizie a dispositivi smart, in grado di interfacciarsi con uno smartphone per rilevare dati, offrire supporto e tanto altro. Ci sono parecchi utenti, infatti, che non avvertono minimamente il plus di questo tipo di funzioni, giudicandole spesso superflue.

Non è mai facile mettere tutti d'accordo su aspetti legati alla tecnologia che avanza e che, inevitabilmente, modifica il nostro modo di vivere. Se ci pensiamo bene, infatti, è la stessa cosa che diversi anni fa è avvenuta in ambito mobile, quando internet prese il sopravvento arrivando anche sui nostri telefoni. Ad oggi, però, c'è ancora la possibilità di scegliere da che parte stare: motivo per cui vi presento uno dei prodotti più semplici per le pulizie, senza funzioni smart, che potrebbe quindi interessare a parecchi utenti. Questo dispositivo si chiama ILIFE EASINE W100 ed appartiene alla famiglia dei Vacuum Cleaner, offrendo la possibilità di pulire i pavimenti in maniera classica e non solo. Con questo prodotto, infatti, potrete anche lavare per terra e raccogliere rifiuti liquidi e solidi, tutto in un'unica passata. Non ci credete? Allora non vi resta che restare sintonizzati su questa recensione completa.

Recensione ILIFE EASINE W100

Unboxing

Dando un'occhiata alla confezione è subito chiaro di che tipo di prodotto si tratta, dato che sulla parte frontale se ne trova un'immagine stilizzata. Oltre questo, però, non ci sono molte altre informazioni a riguardo, eccetto il nome del modello riportato in alto a sinistra. All'interno del box di vendita, poi, trovano sede i seguenti accessori:

ILIFE EASINE W100;

un filtro HEPA, già inserito nel prodotto;

base di ricarica;

alimentatore da parete, con presa europea;

attrezzo per la pulizia dell'aspirapolvere;

soluzione liquida per la pulizia dei pavimenti;

breve manuale delle istruzioni, anche in lingua italiana;

certificato di garanzia.

Design & Materiali

Abbiamo ormai imparato a conoscere dispositivi simili, dunque non ci stupiscono più di tanto le dimensioni. Vi posso comunque dire, però, che questo prodotto non è assolutamente snello, mostrando una certa imponenza soprattutto nella parte bassa. Qui, infatti, trovano sede tutte le componenti più importanti che, tra un attimo, andremo ad analizzare. Tornando alle dimensioni, quindi, il nuovo aspirapolvere di EASINE misura 1170 x 280 x 250 mm, con un peso netto di circa 4,2 Kg. Malgrado tale aspetto, però, non è poi così difficile da gestire nell'utilizzo quotidiano, anche perché la manovrabilità di questo prodotto è piuttosto elevata. Considerando le sue funzioni ed il tempo medio di utilizzo, infatti, credo che sia un buon compromesso. Come spesso capita, però, non aspettatevi materiali pregiati: questo aspirapolvere è realizzato in plastica e l'unica componente in metallo si trova sulla parte superiore, in corrispondenza del manico.

Al momento non è semplicissimo reperire informazioni online su questo dispositivo, ma per fortuna ci viene in soccorso il manuale utente. All'interno di tale libretto, dunque, vediamo un'indicazione importante circa i due serbatoi dell'acqua integrati in esso: quello dell'acqua pulita (in alto) contiene 0,6 litri mentre il secondo (in basso), per lo sporco ed i residui liquidi, contiene solo 0,5 litri. Nonostante questo, però, le dimensioni del prodotto restano tutto sommato contenute, non mostrando parti particolarmente sporgenti. Oltre tale aspetto, poi, il sistema di sgancio è davvero semplice e intuitivo.

Dovendo contenere gli spazi era normale che l'azienda puntasse alla progettazione di serbatoi di questo tipo, che si sviluppano principalmente in verticale. Dalla confezione, però, ci si accorge subito di un aspetto: l'aspirapolvere non è inizialmente completo. Manca il manico superiore che, una volta estratto il prodotto, deve essere inserito nell'unica feritoria presente in alto, vicino al display. Qui, poi, trova sede anche una maniglia in plastica gommata che permette di trasportare più facilmente l'aspirapolvere quando non lo si utilizza. Oltre questo, poi, lungo i frame laterali sono presenti le feritoie per la fuoriuscita dell'aria calda, mentre posteriormente lo spazio è occupato principalmente dalla batteria integrata (3.000 mAh).

Vediamo come in basso sia presente, come di consueto, il supporto per la spazzola principale. All'occorrenza, comunque, questa può essere estratta e pulita, così da poter tornare subito operativi. A differenza di altri prodotti, però, in confezione non sono presenti ulteriori accessori in tal senso, dovendo obbligatoriamente utilizzare sempre il solito supporto per ogni tipo di superficie. Questa spazzola, in ogni caso, è realizzata con un mix di fibre morbide e setole più dure che offrono una maggiore duttilità nell'utilizzo di tutti i giorni. Non mancano, inoltre, le due ruote posteriori in gomma ed il display. Quest'ultimo si trova in alto, proprio in corrispondenza della maniglia superiore, e mostra alcune importanti informazioni come il livello di batteria, la velocità di rotazione della spazzola ed il riempimento dei due serbatoi dell'acqua.

Aspirazione & Lavaggio

Come ho detto all'inizio di questa recensione non tutti sono abituati ad avere tra le mani un prodotto smart, motivo per cui ILIFE EASINE W100 offre la massima semplicità in tal senso. Accendendo il prodotto, infatti, si procede con una normale pulizia mentre riempiendo il serbatoio dell'acqua è possibile lavare il pavimento. Basta premere sul tasto Power posto sul manico ed il gioco è fatto. Con il selettore inferiore, invece, è possibile passare in maniera rapida dalla funzione “Eco” alla funzione “Max” che spinge al massimo la macchina.

Estraendo il serbatoio dell'acqua pulita dal suo alloggiamento notiamo un vano completamente vuoto. Sulla parte più bassa, però, trova sede l'ugello che permette al liquido di arrivare fino in basso ed essere espulso sotto la spazzola principale. Non viene rilasciata vera e propria acqua sul pavimento, anche perché questo metterebbe a rischio alcune superifici più delicate. Dando un'occhiata a tale componente, invece, è chiaro come l'acqua venga nebulizzata e vada immediatamente a depositarsi sul pavimento. Durante la pulizia, però, non c'è nulla da temere: mentre si passa la spazzola le gocce vengono assorbite e raccolte all'interno del vano inferiore, quello per la raccolta dell'acqua sporca. Questo, dunque, è un metodo efficace ed assolutamente efficiente, che evita che l'acqua rimanga a terra per più di qualche istante.

A differenza della modalità “Eco”, con la “Max” è possibile risucchiare anche le particelle più ingombranti. Durante tutti i test, infatti, non ho riscontrato particolari problemi in tal senso, riuscendo ad aspirare tanto le parti più piccole quanto le impurità più grandi come cereali o briciole di pane. Questo dispositivo aspira liquidi e solidi in un'unica passata, anche senza dover riempire per forza il serbatoio dell'acqua pulita. Gestire quest'ultimo, in ogni caso, è piuttosto semplice: è necessario cliccare sul tasto inferiore del manico, quello che raffigura la goccia d'acqua, per nebulizzare il liquido presente al suo interno e spargerlo sulla superficie sottostante.

Così come il altri modelli già presenti sul mercato, questo ILIFE EASINE W100 monta un filtro HEPA-13 che all'occorrenza può tranquillamente essere pulito. Lavandolo sotto l'acqua, anche senza l'utilizzo di particolari detergenti, sarà possibile eliminare tutte le impurità intrappolate nel corso delle varie sessioni di pulizia. Questo filtro, inoltre, rimuove al 99.97% delle particelle dagli 0.3 micron in su. Non dobbiamo dimenticare, poi, la possibilità di lavare la spazzola principale con la modalità di auto-pulizia del dispositivo stesso: inserendo il vacuum cleaner all'interno della propria base e cliccando sul tasto che raffigura una mano (sopra il display) partirà in automatico un lavaggio completo della durata di 60 secondi.

Caratteristiche Tecniche

Stando a quanto riportato sul manuale utente (anche in lingua italiana) questo vacuum cleaner ha una potenza nominale di 1500w. Questo dato dovrebbe essere solo sufficiente per garantire una buona pulizia in tutta la casa, ma grazie alla spazzola rotante fornita in confezione quasi ogni tipologia di sporco è condannata ad un unico destino. Resta comunque vero che con una potenza maggiore le performance potrebbero sicuramente essere migliori, togliendo anche lo sporco più ostinato.

Ci sono due modalità di pulizia: Eco e Max. Abbiamo già visto in parte qual è la differenza maggiore tra queste funzioni ma devo dire che a livello di rumorosità più o meno siamo sullo stesso livello. Tale prodotto, dunque, è certificato per una rumorosità di circa 75 db. Ci sono dispositivi anche meno rumorosi, con potenze maggiori, quindi l'azienda sotto tale aspetto avrebbe anche potuto fare qualcosa di più.

Non sono tantissimi gli accessori forniti in confezione, al netto di una singola spazzola, un prodotto liquido per il lavaggio e due piccoli pettini utili per pulire la parti più difficili. Oltre questo, però, non troviamo altro. Dovremo procedere, quindi, ad una pulizia abbastanza assidua della spazzola rotante che dopo qualche ciclo resta inevitabilmente sporca. Apprezzo, però, il fatto che l'azienda abbia pensato di inserire sulla parte in plastica che la protegge un rivestimento in gomma, così da non rovinare il pezzo ed i mobili che vi entrano in contatto. Dall'altra parte, invece, non ho gradito l'inclinazione massima che consente di sfruttare tale prodotto, non riuscendo a pulire bene nei punti un po' più ostici (sotto il letto, sotto le sedie, ecc).

Autonomia

A bordo di EASINE W100 trova sede una batteria da 3.000 mAh che, in modalità “Eco”, permette di garantire un'autonomia di circa 30 minuti. Abbastanza, dunque, per pulire a fondo una casa di circa 90 metri quadrati. Chiaro, però, che a seconda della modalità scelta e in base ai minuti in cui sta acceso tale dato può variare sensibilmente. Ci sono stati casi in cui con un misto di modalità “Eco” e “Max” non ho superato i 15 minuti di funzionamento.

Poggiando questo vacuum cleaner all'interno della propria base il tempo di ricarica è di circa 4 ore. Mi sarei aspettato una velocità maggiore ma è anche vero che l'autonomia permette di pulire gran parte della casa già con la prima passata.

Recensione in 2 minuti

Con ILIFE EASINE W100 non avrete più problemi di pulizia in casa. Questo vacuum cleaner, infatti, permette di raccogliere rapidamente ed in un'unica passata sostanze solide e liquide. Ci sono due serbatoi al suo interno, uno per l'acqua pulita da 500ml e l'altro per quella sporca (da 600ml), che assolvono a questo compito. Nonostante il suo peso di 4,2 kg è facile da manovrare anche per diversi minuti, malgrado l'inclinazione massima non sia proprio delle migliori. Difficilmente, dunque, riuscirete ad arrivare bene sotto i letti o i divani.

A bordo monta un motore da 1500w che è possibile sfruttare in due diverse modalità: “Eco” e “Max”. Con la prima avremo a disposizione un maggior risparmio in termini energetici, mentre la seconda diventerà utile per togliere lo sporco più incrostato andando ad utilizzare tutta la potenza della macchina. Ovviamente questo avrà degli effetti sulla batteria, un'unità da 3.000 mAh, che ci permetterà mediamente di avere a disposizione un'autonomia di circa 30 minuti. Non proprio una delle scope portatili più longeve sotto tale aspetto.

Malgrado tutto è in linea con quello che viene proposto sul mercato, montando anche un filtro HEPA-13 di facile pulizia. La concorrenza è spietata ma per il suo prezzo è un prodotto valido.

Prezzo & Conclusioni

Questa ILIFE EASINE W100 viene attualmente venduta su Amazon al prezzo di 299,99 euro. Con il nostro codice sconto “30EUROS“, però, è possibile portarsela a casa per 269,99 euro. Cliccate sul link qui sotto.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

Da un lato abbiamo un vacuum cleaner estremanente duttile che, in linea teorica, dovrebbe far comodo alla maggior parte degli utenti. Con un singolo dispositivo, infatti, è possibile aspirare lo sporco, solido e liquido, senza dover sempre cambiare filtro o prodotto. Dall'altro lato, invece, è vero che sul mercato si trova anche qualche dispositivo concorrente a buon prezzo, come il Jimmy HW8 (noi abbiamo provato il Jimmy HW8 Pro) che costa circa 30 euro in meno su Amazon.

Non ci sono funzioni smart che ne facilitino l'utilizzo o che lo rendano semplicemente connesso con un intero ecosistema casalingo. Trattandosi di un prodotto da utilizzare in manuale, però, non vedo quali grossi vantaggi possa comportare tale connessione. Credo, in fin dei conti, che la semplicità paghi sempre.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il