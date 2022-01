Tante offerte per il fai da te con HOTO: il trapano con display è in sconto e non è solo

Voglia di fai da te e piccoli lavori? Volete rinnovare i vostri attrezzi e trasformarli in salsa smart? Allora lo store Goboo ha l'occasione che fa al caso vostro con la nuova promozione dedicata ad alcuni dei prodotti HOTO più apprezzati.

Il fai da te diventa alla portata di tutti con gli attrezzi HOTO, ora in offerta su Goboo

Per quanto riguarda il brand HOTO si tratta di un marchio che non ha bisogno di presentazioni, specialmente per gli appassionati di Xiaomi. Ci troviamo alle prese con un'azienda specializzata in prodotti per il fai da te, parecchio attiva su YouPin e spesso protagonista di offerte e sconti. Per cominciare bene l'anno, ecco una serie di attrezzi targati HOTO in offerta su Goboo, ovviamente tutti con spedizione direttamente dai magazzini europei dello store.

Ovviamente è impossibile non partire con il nuovo trapano senza fili con display, soluzione dotata di un pratico pannello presente sul retro. Si tratta di un accessorio senza fili, dotato di una batteria da 2.000 mAh ricaricabile tramite Type-C. Inoltre sono presenti all'appello 18 punte, tra cui 4 per il legno e 4 per il metallo. Abbiamo poi il pratico avvitatore elettrico HOTO, utile e colorato, dotato di 10 punte e anche in questo caso con batteria ricaricabile integrata.

Tra gli attrezzi degli amanti del fai da te non può mancare un misuratore laser: il modello targato HOTO offre una precisione millimetrica ed è dotato di funzionalità smart. Il metro può essere collegato allo smartphone tramite l'app Mi Home, in modo da tenere traccia di tutte le misurazioni effettuate, scattare foto con la possibilità di inserire disegni e misure, creare planimetrie direttamente dal telefono.

Per tutte le offerte HOTO dedicate al fai da te, vi segnaliamo la pagina dedicata alla promozione presente su Goboo. Si tratta di prodotti in sconto, con spedizione dall'Europa: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

