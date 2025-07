Addio a Xiaomi MIX Fold 5? Brutte notizie per il pieghevole top

La casa di Lei Jun potrebbe aver cancellato i piani per l’atteso Xiaomi MIX Fold 5, il nuovo top di gamma pieghevole del brand. Già in precedenza si vociferava di uno stop alla serie, ma indiscrezioni successive hanno smentito la cosa. Ora il colpo di scena: da quanto emerso sembra che il nuovo foldable potrebbe non vedere la luce a causa delle vendite deludenti dell’attuale modello.

Xiaomi MIX Fold 5 cancellato: il prossimo top di gamma pieghevole potrebbe non vedere la luce

MIX Fold 4 – Crediti: Xiaomi

Stando ai leak recenti Xiaomi MIX Fold 4 non avrebbe venduto quanto sperato: lo smartphone/tablet pieghevole avrebbe deluso le aspettative, tanto da portare alla cancellazione del successore.

Conosciuto internamente come “Nirvana” (con il numero di modello 25054PXCEC), Xiaomi MIX Fold 5 aveva mostrato un primo slancio nello sviluppo a partire da ottobre 2024; tuttavia i lavori si sarebbero interrotti bruscamente a marzo di quest’anno.

Lo scorso anno i modelli Fold e Flip sono stati lanciati insieme; tuttavia nell’evento estivo l’azienda ha annunciato solo Xiaomi MIX Flip 2, un possibile segnale negativo per l’altro dispositivo.

A quanto pare la compagnia avrebbe cancellato Xiaomi MIX Fold 5 ma non sarebbero ancora chiari i piani sul lungo termine. Potrebbe essere una pausa momentanea, in modo da migliorare la gamma ed introdurre un dispositivo che possa essere più appetibile del pieghevole attuale.

Per ora la serie MIX Flip sembra andare bene, anche se c’è un’incognita per la famiglia di dispositivi “sperimentali” del brand. Manca all’appello anche Xiaomi MIX 5: il flagship dovrebbe arrivare direttamente nel 2026 con una fotocamera sotto al display migliorata ed uno schermo completamente privo di cornici.