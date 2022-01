iQOO 9 Mania: record di vendite in appena 10 secondi

Tra i primi top gamma del 2022 ad essere arrivati sul mercato, iQOO 9 e 9 Pro non hanno affatto tardato per fare record di vendite in patria. Infatti, i nuovo flagship del sub-brand di vivo confermando le grandi aspettative e l'importante scheda tecnica di cui si avvalgono.

iQOO 9 e 9 Pro: vendite per 14 milioni di euro in appena 10 secondi, è la svolta?

iQOO ha riportato i primi dati della messa in vendita della serie 9 in Cina, che ha da subito fatto registrare importanti ricavi nei maggiori store cinesi come Suning, JD.com e ovviamente lo store ufficiali. Si parla di cifre davvero molto alte, considerando che in appena 10 secondi è arrivato un totale di quasi 14 milioni di euro (100 milioni di yuan). Ma cosa può aver convinto gli utenti a scegliere questi smartphone?

Il trucco sta nell'avere tutte le specifiche tecniche ideali per essere considerati dei top gamma a tutti gli effetti ma senza spendere cifre astronomiche. In particolare, iQOO 9 Pro ha espressamente tutto per poter essere uno dei game changer di questo 2022, andando a competere direttamente con i top di Xiaomi, OnePlus e a breve anche con OPPO. Per fare un esempio, il display super definito e fluido, ma anche la nuova Gimbal Camera possono aver fatto molto per convincere gli utenti. In più, non c'è da dimenticare Origin OS Ocean, che pare essere davvero un ottimo software.

Siete curiosi di iQOO 9 e 9 Pro e volete acquistarli? Sebbene non siano distribuiti qui, nel nostro articolo dedicato a dove comprare i nuovi flagship vi spieghiamo come fare per ottenerli, a prezzi non troppo lontani da quelli cinesi.

